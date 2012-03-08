140 پرستار لرستانی تجلیل می شوند/ جذب نیروی مورد نیاز بیمارستان شهید رحیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برنامه ریزی برگزاری جشن روز پرستار که به ریاست حجت الاسلام ابوالفضل موسوی زاده سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با حضور مسئولین سازمان نظام پرستاری و نظام پزشکی، رئیس پرستاری استان و روسای بیمارستان های شهرستان خرم آباد برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد که مراسم جشن روز پرستار با شکوهتر از سالیان گذشته در 16 فروردین ماه سال 91 با تجلیل از 140 پرستار نمونه استانی برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این نشست سعه صدر و ساده زیستی را به عنوان دو خصلت ویژه پیامبر رحمت و مهربانی از عوامل موثر در گرایش مردم به اسلام برشمرد و جامعه پرستاری را به رعایت سعه صدر در انجام وظایف سنگین خود در قبال مردم دعوت کرد.

حجت الاسلام موسوی زاده از پرستاران خواست به زغم طاقت فرسا بودن حرفه‌ آنها سعی کنند در تعامل با مردم و ارباب رجوع با متانت و صبوری برخورد کنند تا قداست حرفه‌ ارزشمند آنها همواره حفظ شود.

بنابر این گزارش صندوق قرض الحسنه پرستاری امام جواد(ع) که همواره در برگزاری هر چه باشکوهتر روز پرستار حضوری موثر و فعال دارد امسال نیز به قید قرعه به پرستاران نمونه و پرستاران حاضر در جشن روز پرستاری تسهیلات ویژه زیارتی اعطا می کند.

کاشت 3000 نهال در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

همزمان با هفته درختکاری 3000 نهال از گونه های مختلف شامل چنار، شیشه شور و اقاقیا در فضای پردیس کمالوند دانشگاه و در طرفین خیابان اصلی منتهی به خوابگاه 240 نفره این پردیس غرس شد.

اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام وزیر بهداشت در استان لرستان در این مراسم اظهار داشت: بسط و گسترش فضای سبز و صیانت از محیط زیست تامین کننده سلامت انسانهاست و هفته درختکاری بهترین فرصت برای توجه و پرداختن به این امر خیر و خداپسندانه است.

ممنوعیت استفاده از تلفن همراه دوربین دار در بخشهای اتاق زایمان و زنان

ششمین نشست اعضای کمیته صیانت از حقوق شهروندی به ریاست اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان و با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاون دانشجویی فرهنگی و سایر اعضای کمیته در سالن اجتماعات شماره یک حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این نشست ابتدا چگونگی روند اجرای مصوبات قبل کمیته مورد بحث و پیگیری قرار گرفت، سپس اعضای کمیته به اتفاق آرا بر استفاده از لباس فرم متحدالشکل توسط کارورزان پزشکی در بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه، ساماندهی فضای فیزیکی اتاق عمل بیمارستانها و تمهیدات لازم در راستای تامین فضای لازم برای اقامه فرضیه‌ نماز، ممنوعیت استفاده از گوشیهای تلفن همراه دوربین دار در بخشهای اتاق عمل، اتاق زایمان و بخش‌های زنان توسط کارکنان، دانشجویان و همراهان بیمار در بیمارستان های استان تاکید و مقرر شد این مصوبات با جدیت به اجرا گذاشته شوند.

برگزاری نشست شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: شورای فرهنگی این دانشگاه در مهندسی مسائل فرهنگی در سال جهاد اقتصادی بسیار موفق عمل کرده است.

دکتر اردشیر شیخ آزادی در آخرین نشست شورای فرهنگی دانشگاه با تقدیر از همه متولیان فرهنگی در دانشگاه اظهار داشت: تهاجم فرهنگی و جنگ نرم یکی از حربه های مهم دشمن در مقابله نابرابر با نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری مدیران فرهنگی و مهندسی هدفمند مسائل فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اجرای برنامه های متنوع، پرمحتوا و تاثیرگذار فرهنگی در طول ایام سال یکی از موفق ترین دستگاههای اجرایی استان بوده و به برکت اجرای همین برنامه های خوب شاهد بروز کمترین مشکلات فرهنگی در دانشگاه بوده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه عمده برنامه های فرهنگی در طول سال به تناسب تقویم مناسبتها از قبل قابل پیش بینی و ساماندهی هستند، از متولیان و برنامه ریزان فرهنگی دانشگاه خواست برنامه عملیاتی فرهنگی دانشگاه در سال آینده را با هدف انسجام بخشی و هر چه پربارتر و اثربخش تر کردن با همفکری و همدلی تدوین کنند.

شیخ آزادی ادامه داد: همچنین متولیان امر باید در تدوین برنامه های فرهنگی جامعیت، اثربخشی، جذابیت و مخاطب سنجی را به طور دقیق مد نظر خود قرار دهند.

66 درصد مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اجرایی شد

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این نشست با تشریح عملکرد این شورا بیان داشت: شورای فرهنگی دانشگاه با هدف مهندسی هدفمند مسائل فرهنگی در دانشگاه با برگزاری 10 نشست منظم و مستمر در سال جاری، 98 مصوبه فرهنگی داشته است.

نادر طرهانی نژاد ادامه داد: خوشبختانه با همکاری اعضای شورا و متولیان فرهنگی دانشگاه از جمله دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، بسیج پایگاه مقاومت شهید دستغیب دانشگاه، بسیج جامعه پزشکی، شورای امر به معروف و نهی از منکر، روابط عمومی، دفتر امور ایثارگران، امور بانوان و سایر دست اندرکاران فرهنگی بیش از 66 درصد این مصوبات اجرایی شده است.

بنابر این گزارش در این نشست آئین نامه جامع پوشش و حجاب برای اجرا در سطح دانشگاه به تصویب رسید و با برگزاری اردوی جهادی دانشجویان در فروردین ماه 91 به مدت یک هفته در بخش پاپی به منظور خدمت به ساکنان مناطق محروم موافقت شد.

جذب نیروهای مورد نیاز بیمارستان شهید رحیمی پس از اخذ مجوزهای لازم

سید علیرضا شاهرخی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی در نشست تحویل موقت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد که در خصوص جذب نیروهای پشتیبانی و اداری مورد نیاز بیمارستان شهید رحیمی گفت: در بحث نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان شهید رحیمی از حدود یک سال قبل مکاتبات و رایزنیهای فراوانی را آغاز کرده ایم.

وی ادامه داد: در نهایت در آزمون سال گذشته که ششم اسفندماه 89 برگزار شد موافقت جذب 150 نفر کادر بهداشتی درمانی اخذ شد که مراحل گزینش و اداری این افراد به اتمام رسیده و در حال حاضر در سایر بیمارستانهای سطح شهر خرم آباد مشغول انجام وظیفه هستند و با تجربه ذهنی و عملیاتی که در این مدت کسب خواهند کرد در زمان راه اندازی بیمارستان شهید رحیمی شروع به کار خواهند کرد.

شاهرخی در خصوص سایر نیروهای پشتیبانی و اداری مورد نیاز نیز تصریح کرد: در این زمینه مکاتبات و رایزنیهای لازم انجام شده است و استانداری لرستان و وزارت بهداشت نیز نیازهای نیروی انسانی ما را به مجاری ذیربط منعکس کرده اند و منتظر صدور مجوز جذب هستیم.

وی ادامه داد: در صورت صدور موافقت جذب، مکانیزم های لازم از جمله برگزاری آزمون استخدامی انجام خواهد شد تا سایر نیروهای لازم از جمله پرسنل پشتیبانی و اداری نیز تأمین شوند.