هنرمندان اردبیلی در جشنواره ملی فیـلم حسنات درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره فیلمنامه "لبخند" نوشته هنگامه مظاهری، به عنوان بهترین فیمنامه، فیلم کوتاه "شمارش معکوس" با تدوین محمد آریانی و تقی چایچی، به عنوان بهترین تدوین و پویانمایی "قارقا" با کارگردانی زینب قربانی موفق به کسب تندیس و دیپلم افتخار بهترین پویانمایی شد.

دومیــن جشنواره ملّی فیـلم کوتاه حسنات با موضوع احسان و نیکوکاری در بخشهای فیلم کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و فیلمنامه، توسط کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات 17 اسفندماه در اصفهان برگزار شد.

راهیابی دو فیلم از اردبیل به مرحله نهایی جشنواره حوزه هنری



همچنین دو فیلم کوتاه حوزه هنری استان اردبیل به مرحله نهایی سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافته است.

فیلم کوتاه داستانی "بچه مرز" به کارگردانی رضا جمالی و "خواب گندم" به کارگردانی غریب منوچهری به مرحله نهایی جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافته اند.

از حوزه هنری استان اردبیل تعداد 26 فیلم تولیدی در بخشهای مستند، داستانی و پویانمایی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از این میان فیلم کوتاه بچه مرز و خواب گندم به مرحله نهایی داوری هنرهای تصویری این جشنواره راه یافته است.

جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخشهای تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری اردیبهشت ماه سال آینده در کرمانشاه برگزار می شود.

