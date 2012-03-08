  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

هنرمندان اردبیلی در جشنواره ملی فیـلم حسنات درخشیدند

هنرمندان اردبیلی در جشنواره ملی فیـلم حسنات درخشیدند

اردبیل – خبرگزاری مهر: هنرمندان حوزه هنری استان اردبیل در دومیــن جشنواره ملی فیـلم کوتاه حسنات با کسب چندین جایزه در بخشهای مختلف این جشنواره، خوش درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره فیلمنامه "لبخند" نوشته هنگامه مظاهری، به عنوان بهترین فیمنامه، فیلم کوتاه "شمارش معکوس" با تدوین محمد آریانی و تقی چایچی، به عنوان بهترین تدوین و پویانمایی "قارقا" با کارگردانی زینب قربانی موفق به کسب تندیس و دیپلم افتخار بهترین پویانمایی شد.

دومیــن جشنواره ملّی فیـلم کوتاه حسنات با موضوع احسان و نیکوکاری در بخشهای فیلم کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و فیلمنامه، توسط کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات 17 اسفندماه در اصفهان برگزار شد.
 
راهیابی دو فیلم از اردبیل به مرحله نهایی جشنواره حوزه هنری
 
همچنین دو  فیلم کوتاه حوزه هنری استان اردبیل  به مرحله نهایی سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافته است.
 
فیلم کوتاه داستانی "بچه مرز" به کارگردانی رضا جمالی و  "خواب گندم" به کارگردانی غریب منوچهری به مرحله نهایی جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافته اند.
 
از حوزه هنری استان اردبیل تعداد 26 فیلم تولیدی در بخشهای مستند، داستانی و پویانمایی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از این میان فیلم کوتاه بچه مرز و  خواب گندم به مرحله نهایی داوری هنرهای تصویری این جشنواره راه یافته است.
 
جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخشهای تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری اردیبهشت ماه سال آینده در کرمانشاه برگزار می شود.
 
کد مطلب 1555261

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها