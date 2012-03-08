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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۳

نخستین همایش ناشران و کتابفروشان استان البرز برگزار شد

نخستین همایش ناشران و کتابفروشان استان البرز برگزار شد

کرج –خبرگزاری مهر: رئیس انجمن ناشران استان البرز ناشران و کتاب فروشان را تنها پل ارتباطی بین نویسندگان و خوانندگان برشمرد.

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین همایش ناشران و کتابفروشان استان البرز عصر پنجشنبه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه جمعی از نویسندگان، ناشران و کتابفروشان و فعالان عرصه نشر استان البرز برگزار شد.

در این همایش رئیس انجمن ناشران استان البرز اظهار داشت: ناشران و کتابفروشان پل ارتباطی بین نویسنده و خواننده یک کتاب هستند.

مدیر فلاح افزود: همواره ارتباط دو سویه ای در این بین پا برجاست و گاهی اوقات این روابط نیاز به برخی ویرایش ها خواهد داشت.

وی ضمن اشاره به تازه تاسیس بودن این استان گفت: البرز استانی نوپا است؛ اما به دلیل حضور پیشکسوت های بیشماری در این عرصه و پتانسیل های بالقوه غنی است.

فعالیت 300 ناشر در البرز

وی افزود: وجود 300 عنوان نشر در این استان  حاکی از توان و پتانسیل هایی است که عرصه را برای عرض اندام با سایر استانها و حتی در کشور فراهم و مهیا خواهد کرد.

این ناشر ادامه داد: برگزاری این همایش نیز به منظور تعامل هر چه بیشتر بین ناشران و کتاب فروشان بوده است و از همین جا دست توانمند کلیه کتاب فروشان باسابقه استان و فعالان عرصه نشر را برای همکاری و تعامل بیشتر می فشاریم.

در بخش دیگری از این همایش از ناشران و مدیران مسئول انتشارات استان البرز که در بخش های کودک، کتب دانشگاهی و... فعال هستند، با اهداء لوح تقدیر شد.
 

کد مطلب 1555262

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