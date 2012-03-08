نخستین همایش ناشران و کتابفروشان استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین همایش ناشران و کتابفروشان استان البرز عصر پنجشنبه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه جمعی از نویسندگان، ناشران و کتابفروشان و فعالان عرصه نشر استان البرز برگزار شد.



در این همایش رئیس انجمن ناشران استان البرز اظهار داشت: ناشران و کتابفروشان پل ارتباطی بین نویسنده و خواننده یک کتاب هستند.



مدیر فلاح افزود: همواره ارتباط دو سویه ای در این بین پا برجاست و گاهی اوقات این روابط نیاز به برخی ویرایش ها خواهد داشت.



وی ضمن اشاره به تازه تاسیس بودن این استان گفت: البرز استانی نوپا است؛ اما به دلیل حضور پیشکسوت های بیشماری در این عرصه و پتانسیل های بالقوه غنی است.

فعالیت 300 ناشر در البرز



وی افزود: وجود 300 عنوان نشر در این استان حاکی از توان و پتانسیل هایی است که عرصه را برای عرض اندام با سایر استانها و حتی در کشور فراهم و مهیا خواهد کرد.



این ناشر ادامه داد: برگزاری این همایش نیز به منظور تعامل هر چه بیشتر بین ناشران و کتاب فروشان بوده است و از همین جا دست توانمند کلیه کتاب فروشان باسابقه استان و فعالان عرصه نشر را برای همکاری و تعامل بیشتر می فشاریم.



در بخش دیگری از این همایش از ناشران و مدیران مسئول انتشارات استان البرز که در بخش های کودک، کتب دانشگاهی و... فعال هستند، با اهداء لوح تقدیر شد.

