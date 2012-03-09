  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

در هفته بیست و دوم لیگ یک/

استیل آذین مقابل پیام مخابرات به پیروزی با ارزشی دست یافت

استیل آذین مقابل پیام مخابرات به پیروزی با ارزشی دست یافت

سمنان-خبرگزاری مهر: تیم فوتبال استیل آذین سمنان در هفته بیست و دوم از لیگ دسته یک فوتبال کشور جام آزادگان در گروه یک با نتیجه سه بر یک از سد تیم پیام مخابرات فارس گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استیل آذین و پیام مخابرات فارس از هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ یک فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان عصر امروز از ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی سمنان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم سمنانی با سه گل از سد شاگردان اصغر اکبری گذشت.

پیام مخابرات فارس در بازی برگشت میهمان استیل آذین سمنان شد که بازی با گلهای کاظم برجلو، فرید بهزادی و بهمن یوسفی زاده برای استیل آذین و سهیل نیک نام برای پیام مخابرات فارس به پایان رسید.

این بازی در حالی با برتری استیل آذین به پایان رسید که در بازی رفت، استیل آذین مقابل تیم پیام مخابرات فارس، تن به شکست یک صفر داده بود.

سرمربی تیم استیل آذین در حال حاضر مجتبی حقی پور است.

استیل آذین هفته آینده  درهفته بیست و سوم، جمعه  26 اسفند ماه میهمان ابومسلم مشهد خواهد بود.

کد مطلب 1555263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها