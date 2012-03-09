استیل آذین مقابل پیام مخابرات به پیروزی با ارزشی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استیل آذین و پیام مخابرات فارس از هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ یک فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان عصر امروز از ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی سمنان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم سمنانی با سه گل از سد شاگردان اصغر اکبری گذشت.

پیام مخابرات فارس در بازی برگشت میهمان استیل آذین سمنان شد که بازی با گلهای کاظم برجلو، فرید بهزادی و بهمن یوسفی زاده برای استیل آذین و سهیل نیک نام برای پیام مخابرات فارس به پایان رسید.

این بازی در حالی با برتری استیل آذین به پایان رسید که در بازی رفت، استیل آذین مقابل تیم پیام مخابرات فارس، تن به شکست یک صفر داده بود.

سرمربی تیم استیل آذین در حال حاضر مجتبی حقی پور است.

استیل آذین هفته آینده درهفته بیست و سوم، جمعه 26 اسفند ماه میهمان ابومسلم مشهد خواهد بود.