شهرستان شدن پیشوا برای کسب اعتبارات و بودجه بیشتر بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محمودی عصر پنج شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی پیشوا که با حضور بهرام ستاری فرماندار شهرستان پیشوا، شیرزاد یعقوبی شهردار، فلاح، طباطبایی و جنیدی اعضای شورای شهر و سایر مسئولان این شهرستان انجام شد، به خبرنگار مهر افزود: با توجه به مستقل شدن پیشوا و تبدیل آن به شهرستان و با توجه به وجود مقدس امامزاده جعفر(ع) دراین منطقه پیش بینی می شود که در آینده ای نزدیک بتوان شاهد رشد و تعالی پیشوا بود.

اعتبارات اختصاص یافته به پیشوا قبل از مجزا شدن، بسیار کم بود

وی در خصوص وجود مشکل در زیرساختهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی پیشوا گفت: در سالهای گذشته و قبل از مجزا شدن پیشوا اعتبارات اختصاص یافته به آن بسیار کم بود و بیشتر هزینه ها در سطح شهر ورامین مصرف می شد و باقی به شهرهای اطراف آن تعلق می گرفت.

وی ادامه داد: تبدیل شدن پیشوا به شهرستان یکی از سیاستهای در نظرگرفته شده برای حل همین مشکلات در این منطقه بود تا بودجه بیشتری به شهرستان تعلق گیرد و این امر به حل مسائل موجود در آن کمک می کند.

معاون امور عمرانی استانداری تهران اظهارداشت: انجام پروژه های پیشوا نشان ازهمدلی و مشارکت بین مسئولان شهرستان دارد.

گفتنی است از جمله پروژه های افتتاح شده امروز شهرستان پیشوا در زمینه تفریحی می توان، به احداث پنج بوستان محلی در کهنک، سناردک، کوی مقداد، خیابان کتابخانه و شهید اصفهانی با اعتبار 22 میلیارد ریال اشاره کرد.

همچنین در زمینه عمرانی نیز ساختمان مرکزی آتش نشانی با اعتبار شش میلیارد ریال، احداث ایستگاه آتش نشانی شماره یک با اعتبار سه میلیارد ریال، جدولبندی و آسفالت بلوار صنعت منتهی به پروژه پنج هزار واحدی مسکن مهر با اعتبار هفت میلیارد ریال، بهسازی میدان شهید چمران و پیاده روسازی دو طرف خیابان شریعتی با اعتبار چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.