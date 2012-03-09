  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

کارگاه پخت سفال و سرامیک در اراک گشایش یافت

کارگاه پخت سفال و سرامیک در اراک گشایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: کارگاه پخت کاشی، سفال، سرامیک، آجرهای مهر دار و لعاب سنتی در اراک با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان این استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه ظهر پنج شنبه با مشارکت بخش خصوصی و به همت یکی از هنرمندان استان  با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان افتتاح شد.

مسئول کارگاه مهر خاک در خصوص کارگاه پخت سفال و سرامیک  گفت: در این کارگاه آموزشی طرح های تاریخی مورد نیاز مرمت و بازسازی بناهای تاریخی ساخته می شود.

سید ساعد کاشانی افزود: هم اکنون پروژه ساخت کاشی  هفت رنگ سفال برای بازار تهران، اراک و کشور آذربایجان در دست تهیه است.
 
وی افزود: در این کارگاه پخت انواع سفال مربوط به آرایه‌های معماری، هفت رنگ، معرق و آجرهای نقش برجسته آموزش داده می شود.
 
کاشانی  گفت: این کارگاه آمادگی لازم برای پذیرش و آموزش دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به رشته سفال و سرامیک را دارد.
کد مطلب 1555272

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها