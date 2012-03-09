کارگاه پخت سفال و سرامیک در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه ظهر پنج شنبه با مشارکت بخش خصوصی و به همت یکی از هنرمندان استان با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان افتتاح شد.

مسئول کارگاه مهر خاک در خصوص کارگاه پخت سفال و سرامیک گفت: در این کارگاه آموزشی طرح های تاریخی مورد نیاز مرمت و بازسازی بناهای تاریخی ساخته می شود.

سید ساعد کاشانی افزود: هم اکنون پروژه ساخت کاشی هفت رنگ سفال برای بازار تهران، اراک و کشور آذربایجان در دست تهیه است.

وی افزود: در این کارگاه پخت انواع سفال مربوط به آرایه‌های معماری، هفت رنگ، معرق و آجرهای نقش برجسته آموزش داده می شود.

کاشانی گفت: این کارگاه آمادگی لازم برای پذیرش و آموزش دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به رشته سفال و سرامیک را دارد.