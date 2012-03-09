اتحاد اسفراین و صالحین سبزوار به تساوی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه تیم فوتبال اتحاد اسفراین در چهرمین دیدار خود در این مسابقات برابر صالحین سبزوار به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد.

بر پایه این خبر، تنها گل اتحاد اسفراین را در این بازی، جعفر نبی زاده در دقیقه 45 نیمه نخست به ثمر رساند.

نماینده خراسان شمالی با این تساوی 7 امتیازی شد و همچنان در رده سوم این رقابت ها باقی ماند.

این تیم با 2 برد پیاپی در 2 بازی نخست، شکست در بازی روز گذشته و کسب تساوی در بازی امروز برای صعود به مرحله بالاتر، چشم به دیدارهای آینده خود برابر سایر تیم های گروه الف دوخته است.

تیم اتحاد اسفراین شنبه 20 اسفندماه ساعت 10 صبح در ورزشگاه تختی نیشابور برابر شاهین مشهد به میدان می رود.

رقابت های لیگ فوتبال منطقه ای جوانان کشور با شرکت 63 تیم از سراسر کشور در قالب 9 گروه به میزبانی شهرهای مختلف در حال پیگیری است و تیم اتحاد اسفراین در گروه یک این مسابقات با 6 تیم دیگر در ورزشگاه تختی نیشابور مسابقه می دهد.