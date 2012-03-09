امر به معروف جامعه را در برابر هر گونه گناه بیمه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ملا عبدالله غفوری در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان احیای این واجب الهی را عامل تحکیم حکومت اسلامی و اسلام ناب محمدی دانست و گفت: تثبیت و دوام انقلاب اسلامی و ایستادگی آن در مقابل زیاده خواهی های دشمنان ریشه در اجرای این فریضه دارد.

امام جمعه روانسر افزود: امر به معروف و نهی از منکر رشد و بالندگی جامعه را به دنبال خواهد داشت و باید از همه توان و ظرفیت های ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان برای توسعه این فریضه الهی استفاده کرد.

وی با تأکید بر مقابله با جنگ نرم و هجمه های فرهنگی دشمنان، آگاه سازی جوانان و تبیین فرهنگ حجاب و عفاف را یک ضرورت دانست و گفت: ترویج و اشاعه فرهنگ اسلامی بایستی از دغدغه‌های اولویت‌ دار مسئولان شهرستان باشد.

فرماندار روانسر نیز با اشاره به نقش و ارزش امر به معروف و نهی از منکر در سازندگی و اصلاح جامعه اسلامی، افزود: رعایت این فریضه آحاد جامعه را در برابر هر گونه گناه و آلودگی بیمه می کند.

تشکیل جلسه شورای ترافیک در کنگاور

حشمت الله عزیزی بر کنترل و نظارت لازم راهنمایی و رانندگی در روزهای پایانی سال و ایام نوروز به منظور ایجاد آسایش برای مردم و مسافرین نوروزی تأکید نمود.

فرماندار کنگاور تاکید کرد: مهمترین مصوبات این جلسه پاک سازی خودرو های سنگین از جمله لودر و بیل میکانیکی که بصورت غیرمجاز در حاشیه شهر پارک شده اند،یک طرفه نمودن خیابان حضرت امام (ره) از تاریخ25/12/90 تاتاریخ 1/1/91،رفع نقص چراغ راهنمایی سه راهی همدان و نصب تابلو پارک ویژه جانبازان در سطح شهر بود که فرماندار کنگاور بر اجرای آن تأکید نمودند.

تمهیدات لازم برای استقبال از مهمانان نوروزی و راهیان نور در کنگاور فراهم شده است

حشمت الله عزیزی گفت: تمهیدات لازم برای استقبال از میهمانان نوروزی و راهیان نور در این کنگاور فراهم شده که مهمترین آنها اختصاص 4 واحد آموزشی و خانه معلم در سطح شهر ،ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی در شهر،نصب 20 تخته چادر در سه است.

فرماندار کنگاور در ادامه افزود : مراسم آغاز سال نو در محل امامزاده ابراهیم این شهرستان برگزار و اداره اوقاف شهرستان نیز به ایجاد ایستگاه صلواتی اقدام می کند.

عزیزی عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن این شهرستان در ورودی استان کرمانشاه پیش بینی می شود آمار بازدید کنندگان این شهرستان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی تعداد بازدید کنندگان در فروردین ماه سال 90 از معبد آناهیتا را 45هزار نفر و تعداد مسافرین عبوری از این شهرستان 700 هزار نفر اعلام کرد .

تمهیدات لازم برای استقبال از گردشگران در سنقر اندیشیده شده است

معاون فرماندار سنقر گفت: در راستای فراهم ساختن رفاه و آسایش برای مسافران نوروزی همراه با شور و نشاط مطابق با شئونات اسلامی، تمامی تمهیدات لازم با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای شهرستان برای این منظور اندیشیده شده است.

حجت الله امیری دردومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی، معرفی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری، اماکن مذهبی و زیارتی شهرستان را در ایام نوروز برای گردشگران مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: تهیه دفترک و تراکت و بنر با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان، برپایی نمایشگاههای بهاره، صنایع دستی و عکس و کتاب، آماده سازی خانه معلم و تجهیز چهار باب مدرسه و خوابگاه اداره امور ورزش و جوانان و همچنین برپایی 30 تخته چادر مسافرتی توسط هلال احمر برای اسکان مسافران نوروزی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای ارائه تسهیلات نوروزی در این شهرستان است.

معاون فرماندار سنقر همچنین نظافت عمومی شهر، خط کشی معابر، آذین بندی و چراغانی میادین و پارکها، رفع نواقص سیستمهای روشنایی معابر، رفع نواقص جایگاههای عرضه سوخت و سی ان جی، آماده سازی روستاهای هدف گردشگری و تجهیز ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری، شستشو و تعویض پرچم مزار شهدا و شهدای گمنام، تجهیز نمازخانه ها و مساجد و تهیه سفره هفت سین در ورودی شهر را از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص عنوان کرد.

