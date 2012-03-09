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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

مشکوة در گفتگو با مهر:

طرح استقرار دامپزشک در روستاهای کشور اجرا می شود

طرح استقرار دامپزشک در روستاهای کشور اجرا می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: طرح استقرار دامپزشک در روستاهای کشور اجرا می شود.

محسن مشکوة در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح استقرار دامپزشک در روستا به منظور بهره مندی بیشتر واحدهای دامداری روستایی از خدمات دامپزشکی اجرا می شود.

وی افزود: هم اکنون این طرح در مرحله مقدماتی بوده و به احتمال قریب به یقین در سال 91 در کشور اجرایی خواهد شد.

مشکوة با بیان اینکه هدف سازمان دامپزشکی ارائه فرآورده های دامی با کیفیت، برای مصرف انسانی و کاهش مخاطرات سلامتی برای جمعیت دامی کشور است افزود: در این طرح، دامپزشک ضمن استقرار در روستاهای کشور از نزدیک با واحدهای دامی در ارتباط بوده و سعی در پیشگیری و درمان بیماری های دام خواهد داشت.

وی افزود: ریشه کن کردن بعضی از بیماری های دامی و همچنین بسیاری از بیماری های مشترک بین انسان و دام با رعایت بهداشت و افزایش نظارت امکان پذیر است.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در پایان اظهار داشت: مهم ترین محورهای کاری و پر اهمیت سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی کشور تولید غذا به میزان کافی، تداوم و استمرار مواد غذایی، دسترسی همگان به مواد غذایی و سلامت بودن مواد غذایی است که در این راستا سازمان دامپزشکی نقش مهمی را ایفا می کند. 

کد مطلب 1555278

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