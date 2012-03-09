همایش خادمین تعلیم و تربیت در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش متوسطه خراسان شمالی ظهر پنج شنبه در این همایش گفت: نقش سرایداران و خدمتگزاران در خدمت رسانی به مسافرین نوروزی بسیار مهم و اثر گذار است.

محمد اکبرزاده افزود: خادمین مدارس با فراهم کردن امکانات و شرایط لازم، بهترین خدمت رسانی را به زائرین امام رضا علیه السلام انجام می دهند.

وی با توجه به قرار گرفتن خراسان شمالی در مسیر جاده آسیایی و آستان قدس رضوی، خطاب به خادمین تعلیم و تربیت گفت: ارزش کار شما برای خدمت دهی به زائرین بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) دو چندان است و خدمت به فرهنگیان زائر، موهبتی است که خداوند نصیب شما کرده است.

اکبرزاده اظهار داشت: ما نسبت به همکاران فرهنگی، در این ایام وظیفه خاصی داریم و باید بهترین امکانات و شرایط را برای آنان فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا 195 مدرسه با هزار و 550 کلاس در سطح شهرستان‌های خراسان شمالی به ویژه بجنورد، شیروان، آشخانه و فاروج که در مسیر مسافران قرار دارند آماده شده است.

اکبرزاده تصریح کرد: در کلاس‌های ساماندهی شده برای اسکان مسافران نوروزی امکانات یخچال، تلویزیون، فرش، حمام و اجاق گاز تعبیه شده است.

در این همایش 195 نفر از سرایداران و خادمین تعلیم و تربیت خراسان شمالی با هدف ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی شرکت کردند.