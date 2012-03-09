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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

قاضی زاده:

برخی از دولتمردان به اجرایی شدن توطئه های دشمن دامن می زنند

برخی از دولتمردان به اجرایی شدن توطئه های دشمن دامن می زنند

مشهد- خبرگزاری مهر:نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس نهم شورای اسلامی گفت:برخی از دولتمردان به اجرایی شدن توطئه های دشمن در کشور دامن می زنند که این امر آسیب های بسیاری را به کشور وارد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، بعد ازظهر پنجشنبه در نشست خبری در محل مرکز آموزش علمی- کاربردی خبرنگاران اظهار کرد: گسترش رفاه طلبی، رواج بی‌اخلاقی‌های غربی، توسعه سیاسی و اقتصادی از جمله برنامه های دشمنان نظام اسلامی برای حذف تدریجی ایران در نظام بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه این دوره از انتخابات مجلس در حالی برگزار شد که ایران با فشارهای اقتصادی و خارجی روبرو بود، افزود: با این حال مردم در انتخابات شرکت کردند و نشان دادند که در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند و همچنین ثابت کردند آنها به شخص رای نمی‌دهند بلکه به مسیر درست رای می دهند.

قاضی‌زاده هاشمی در خصوص سناریوها و دشمنی‌های صورت گرفته با نظام و انقلاب اسلامی در طول سال‌های اخیربیان کرد: استحاله فکری نخبگان، خبرنگاران و مدیران بخش‌های مختلف و همچنین ارتباط دادن آنها با بیرون از کشور از جمله سناریوهای دشمنان در طول ماه‌های اخیر بوده است.

وی  گفت: در حال حاضر مردم بصیر و آگاه ایران بسیار شایسته تر از برخی از خواص وارد صحنه شده و از اسلام و انقلاب اسلامی دفاع کردند.

کد مطلب 1555283

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