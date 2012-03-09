پارک حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت درختکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز هفته منابع طبیعی که به نام منابع طبیعی، آموزههای دینی، سازمانهای مردم نهاد نامگذاری شده است، پارک حصار در کرج با مشارکت سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) و دوستداران طبیعت درختکاری می شود.

دوستداران طبیعت با حضور در این پارک در کاشت نهال مشارکت و علاقه مندی خود را به حفظ طبیعت و کمک به کاهش آلودگی هوا و گسترش هوای پاک اعلام می کنند.

همچنین در همین روز تعداد زیادی نهال به همراه بروشورهای راهنمای درختکاری در مصلی های شهرستانهای استان البرز توزیع می شود و مسئولان منابع طبیعی در مصلی های نماز جمعه منتخب در خصوص اهمیت حفظ طبیعت و مواهب طبیعی سخنرانی می کنند.

روز گذشته نیز مراسمی مشترک بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز و اداره کل اوقاف و امور خیریه در محل بقعه مبارک امامزاده حیدر برگزار و تعدادی نهال کاشته شد.

همچنین به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کرج 4500 اصله نهال در بخش اشتهارد کرج کاشته شد.

وی با بیان اینکه بخش اشتهارد دارای 33 هزار هکتار اراضی بیابانی است، اظهار داشت: تاکنون با مطالعه 12 هزار هکتار از اراضی بیابانی این بخش عملیات احیا و بیابان زدایی در حدود هفت هزار هکتار آن انجام شده است.

درختی که امروز نهالی کوچک است، فردا و با مراقبت من و تو به درختی تنومند و سترگ بدل می شود که در اثر عملکرد طبیعی اش هوایی پاک و سالم میهمان ریه ها مان می شود و به یادمان می آورد که که این موجود کوچک و نحیف دیروز چه نقشی در سلامت امروز ما دارد.

آنجا که شهرنشینها و اخیرا هم روستانشینها درگیر روزمرگی شده اند، نامگذاری هفته ای به نام منابع طبیعی با هدف یادآوری حفاظت از مخلوقات پرثمر خداوند آن هم با کاشت میلیونها درخت در جای جای این سرزمین رنگارنگ و زیبا اقدامی ارزشمند و البته ضروری است.