حاشیه های خواندنی از دیدار استیل آذین سمنان و پیام مخابرات فارس

به گزارش خبرنگار مهر، بازی تیمهای استیل آذین و پیام مخابرات فارس عصر روز پنجشنبه در هفته بیست و دوم لیگ دسته یک باشگاههای کشور در گروه یک بود که اخراج بازیکن ذخیره پیام مخابرات فارس و ضربه پنالتی تیم استیل آذین از مهمترین حاشیه های این بازی بود.

استیل اذین قبل این بازی با 21 امتیاز و تفاضل 5+ در رده دهم و پیام مخابرات فارس هم با 21 امتیاز و تفاضل 10- در رده یازدهم جدول 14 تیمی ایستادند.

داوری این بازی را بابک وسیله بر با کمکهای مجتبی سیفی و مجید پور علی برعهده داشتند و حاتم بک پور ناظر بازی بود.

استقبال تماشاگران سمنانی از این بازی بسیار اندک بود و تنها حدود 2000 تماشاگر در استادیوم حضور داشتند.

غیبت کاظم عسگرانی بازیکن گل زن تیم استیل آذین از نکات جالب توجه این بازی بود و نام این بازیکن حتی در لیست 18 نفره استیل آذین هم نبود.

پیام مخابرات فارس این دیدار را با هجوم های پیاپی آغاز کرد و در یک غافلگیری در دقیقه 11 از روی ضربه کاشته اولین گل بازی به نفع تیم استیل آذین به ثمر رسید.

اولین خطر این بازی در دقیقه هفت بازی توسط بازیکن خارجی پیام بر روی دروازه استیل آذین خلق شد که عدم تعادل و بی دقتی بازیکن پیام مانع به ثمر رسیدن گل شد.

در دقیقه 40 بازی هم در حالی که بازی با نتیجه دو بریک ادامه داشت تیم استیل آذین در یک فرصت طلایی نتوانست توسط فرید بهزاد کریمی به گل سوم خود دست پیدا کند و ضربه این بازیکن پس از برخورد با تیرک افقی دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه 42 این تیم پیام بود که صاحب یک موقعیت طلایی شد که ضربه کاشته بازیکن پیام را "واعظی" سنگربان استیل آذین دفع کرد.

در دقیقه 43 هم تیم پیام صاحب یک ضربه کاشته به علت اضافه گام برداشتن واعظی در محوطه جریمه شد که این موقعیت هم برای پیام ثمری نداشت.

در نیمه دوم بازی و در صحنه پنالتی بازیکنان پیام نسبت به این تصمیم داور اعتراض کردند به طوری که بازیکن ذخیره این تیم که در کنار زمین در حال گرم کردن خود بود به داور کنار توهین کرد و به همین علت هم با کارت قرمز داور اخراج شد.

یکی دیگر از موارد قابل توجه در این بازی عدم حضور لیدرهای بومی تیم استیل آذین در کنار تیم بود.

دو تیم در بازیهای گذشته خود نتایج قابل قبولی را کسب کرده بودند و هر دو تلاش داشتند که در این بازی نیز موفق باشند اما در پایان این تیم استیل آذین بود که با کادر فنی جدید خود در سه هفته اخیر صاحب دو پیروزی و یک تساوی شود.

تیم استیل آذین در پایان با نتیجه سه بریک پیام مخابرات فارس را شکست داد و با کسب سه امتیاز بازی 24 امتیازی شد و در همان رده دهم باقی ماند.

استیل اذین در هفته بعدی رقابتها 26 اسفند ماه جاری میهمان تیم ابومسلم مشهد است.