حمید مکارم شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای مسافران خارجی در ایام سال به شهر قم، تصریح کرد: ما در شهر قم علاوه بر این که کثرت سفر به خارج از کشور به خصوص کشورهای زیارتی را داریم، در مقابل شاهد حجم بالایی از مسافران خارجی به داخل شهر قم هستیم.



وی با بیان این که از نوروز تا اواسط تابستان اوج زمان این سفرهای زیارتی و توریستی به قم است، یادآور شد: در این سفرها مسافران خارجی نیز با مشکلاتی رو به رو هستند و انتظاراتی دارند که باید سعی کرد در حد توان پاسخ داده شود تا آنها با خاطره خوبی از کشور خارج شوند.



قم قطب دیپلماسی دینی، فرهنگی و حتی سیاسی است



مکارم، قم را قطب دیپلماسی دینی، فرهنگی و حتی سیاسی خواند و گفت: این تاثیرگذاری قم در عرصه تحولات بین المللی روز به روز نیز در حال افزایش است.



وی با اشاره به این که فتوای مراجع از قم در کل جهان به خصوص کشورهای اسلامی منعکس می شود، افزود: همچنین حضور طلابی از 120 ملیت در قم و وجود حداقل 300 موسسه فرهنگی و پژوهشی در این شهر باعث شده تا هفته ای یک تا چهار هیئت عالی رتبه و رسمی، سیاسی، پارلمانی، دینی و فرهنگی و حتی دو تا سه هیئت دیلماتیک برای سرکشی و اطلاع از اوضاع این طلاب و یا توسعه روابط علمی، پژوهشی و دانشگاهی وارد قم شوند.



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم یادآور شد: همه این ها ایجاب می کند که قم به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تقویت شود.



سرمایه گذاری روی صنعت توریسم در قم بیشترین بهره را دارد



وی با اشاره به این که توسعه اصلی قم به توسعه بحث زیارتی و جهان گردی آن است، تاکید کرد: سرمایه گذاری روی صنعت توریسم در قم بیشترین بهره را دارد و باید تقویت شود.



ضریب اشغال هتل های قم 68 درصد و بالاتر از استان های دیگر است



مکارم با انتقاد از سهم ناچیز یک درصدی کشور از صنعت توریسم در جهان، بیان داشت: یکی از مباحثی که در این خصوص حائز اهمیت است، بحث هتل هاست که لازم است هم کیفیت آنها ارتقا یابد، هم هتل داران تحت پوشش آموزش های خاص قرار گیرند که با توجه به بالا بودن ضریب اشغال هتل های قم در مقایسه با دیگر استان ها که برابر 68 درصد است، این نکته باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.



وی ادامه داد: البته اتحادیه های صنفی از جمله تاکسیرانان از جمله دیگر گروه های هدفی هستند که باید آموزش های لازم در این خصوص را فراگیرند.



مدیران استانی باید ضرورت آموزش در زمینه جذب توریسم را درک کنند



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم با تاکید بر این که برای افزایش تعداد زوار خارجی و طولانی شدن مدت اقامت آنان در قم باید فرهنگ سازی شود، یادآور شد: نقش رسانه ها در این خصوص بسیار مهم و اثرگذار است و البته مدیران استان نیز باید ضرورت آموزش در زمینه جذب توریسم را درک کنند و برای به حداقل رساندن آسیب ها و به حداکثر رساندن فواید توسعه صنعت توریسم قم برنامه ریزی و تلاش کنند.

