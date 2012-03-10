اعزام 300 دانشجوی قمی به اردوهای جهاد سازندگی در نوروز 91

حسن ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوهای جهاد سازندگی ویژه دانشجویان در ایام نوروز 91، اظهار داشت: اردوهای جهاد سازندگی با توجه به فرصت زمانی بیشتر، اکثرا در فصل تابستان برگزار می شود اما با توجه به استقبال زیاد دانشجویان دانشگاه های استان، این اردوها برای پنجمین سال ویژه روزهای تعطیل نوروز نیز برگزار می شود.



شرکت دانشجویان هفت دانشگاه استان در اردوهای جهادی نوروز



وی در ادامه از اعزام 300 دانشجوی دانشگاه های قم به اردوهای جهاد سازندگی ویژه ایام نوروز 91 خبر داد و افزود: این دانشجویان از هفت دانشگاه استان، شامل 200 دانشجوی برادر و 100 دانشجوی خواهر به مناطق محروم استان قم از جمله روستاهای سراجه، جنداب و .. و سایر استان ها مانند ایلام و کرمان اعزام می شوند.



مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان قم در خصوص زمان این اعزام ها اظهار داشت: به استثنای یکی از اعزام ها به استان کرمان که از روز هفدهم اسفندماه 90 آغاز و تا سیزدهم فروردین ماه 91 ادامه دارد مابقی اعزام ها از روز دوم فروردین ماه 91 شروع و همزمان با آخرین روز تعطیلات نوروز، برابر سیزدهم فروردین ماه 91 پایان می یابد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به هدف از برگزاری اردوهای جهاد سازندگی ویژه دانشجویان اشاره کرد و گفت: خدمت رسانی به مردم و خودسازی نیروهای شرکت کننده در این طرح به ویژه دانشجویان از جمله اهداف برگزاری این اردوهای جهادی است.



عرصه فعالیت اردوهای دانشجویی جهاد سازندگی بیشتر فرهنگی است



ضیائی یادآور شد: عرصه فعالیت در اردوهای جهاد سازندگی شامل عرصه های آموزشی، علمی، عمرانی و فرهنگی است و با توجه به این که این اعزام ها ویژه دانشجویان برگزار می شود، عرصه فعالیت آنها بیشتر فرهنگی و آموزشی است.



وی در ادامه به برخی دستاوردهای اردوهای دانشجویی جهاد سازندگی در استان اشاره کرد و بیان داشت: این عرصه ها بیشتر خدمات رسانی به مردم روستاها و شامل مشارکت در امر لوله گذاری، ساخت سالن های ورزشی، تکمیل حسینیه و ... بوده است.

