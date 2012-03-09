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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

معصومی:

امدادرسانی جاده‌ای در کشور 14 دقیقه است

امدادرسانی جاده‌ای در کشور 14 دقیقه است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور گفت: امدادرسانی جاده‌ای و زمان رسیدن خودروهای آمبولانس در جاده‌های در کشور 14 دقیقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا معصومی، بعد ازظهرپنجشنبه در حاشیه نخستین کنگره بین‌المللی تصادفات جاده‌ای که در بیمارستان فوق‌ تخصصی رضوی برگزار شد، اظهارکرد: در حال حاضر زمان رسیدن خودروهای آمبولانس در جاده‌های کشور در حدود 14 دقیقه بوده که این رقم در تهران بزرگ در حدود 12.5 دقیقه و در کلان شهرهایی مانند مشهد زیر 8 دقیقه است.

وی در خصوص آمارفوتی ها نیز تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون آمار فوتی ناشی از تصادفات جاده‌ای در کشور در حدود 15 درصد کاهش داشته است.
 
معصومی در خصوص امداد رسانی با هلی کوپتر عنوان کرد: در حوزه امداد رسانی با استفاده از هلیکوپتر یک فروند هلی‌کوپتر برای امدادرسانی هوایی وجود دارد و شش هلی‌کوپتر دیگر که در امدادهای هوایی از آن استفاده می شود خرید خدمت است.
 
وی با بیان اینکه در سال 89 حدود دو میلیون و 67 هزار عملیات امداد و نجات در کشور انجام شده، تصریح کرد: با توجه به اینکه هر سال  در ارتباط با حوادث جاده‌ای در کشور شاهد رشد 25 درصدی هستیم که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعداد عملیات‌های امداد و نجات در کشور نیز به رقم 2.5 میلیون نفر برسد.
 
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور سپس با اشاره به آمار تولید سالانه 600 هزار خودرو در کشور ادامه داد: تولید این حجم خودرو و نیز افزایش سرعت خودروها می‌تواند از جمله دلایلی باشد که آمار تصادفات سالانه رو به افزایش است.
کد مطلب 1555294

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