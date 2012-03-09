به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا معصومی، بعد ازظهرپنجشنبه در حاشیه نخستین کنگره بین‌المللی تصادفات جاده‌ای که در بیمارستان فوق‌ تخصصی رضوی برگزار شد، اظهارکرد: در حال حاضر زمان رسیدن خودروهای آمبولانس در جاده‌های کشور در حدود 14 دقیقه بوده که این رقم در تهران بزرگ در حدود 12.5 دقیقه و در کلان شهرهایی مانند مشهد زیر 8 دقیقه است.

وی در خصوص آمارفوتی ها نیز تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون آمار فوتی ناشی از تصادفات جاده‌ای در کشور در حدود 15 درصد کاهش داشته است.

معصومی در خصوص امداد رسانی با هلی کوپتر عنوان کرد: در حوزه امداد رسانی با استفاده از هلیکوپتر یک فروند هلی‌کوپتر برای امدادرسانی هوایی وجود دارد و شش هلی‌کوپتر دیگر که در امدادهای هوایی از آن استفاده می شود خرید خدمت است.

وی با بیان اینکه در سال 89 حدود دو میلیون و 67 هزار عملیات امداد و نجات در کشور انجام شده، تصریح کرد: با توجه به اینکه هر سال در ارتباط با حوادث جاده‌ای در کشور شاهد رشد 25 درصدی هستیم که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعداد عملیات‌های امداد و نجات در کشور نیز به رقم 2.5 میلیون نفر برسد.

رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور سپس با اشاره به آمار تولید سالانه 600 هزار خودرو در کشور ادامه داد: تولید این حجم خودرو و نیز افزایش سرعت خودروها می‌تواند از جمله دلایلی باشد که آمار تصادفات سالانه رو به افزایش است.