افزایش اختیارات شهردار قم در هزینه کرد بودجه 91 شهرداری

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش اختیارات شهردار قم در هزینه کردن بودجه 91 شهرداری خبر داد و افزود: در این راستا بنا به تصویب شورای اسلامی شهر قم، دست شهردار در انجام امور شهرداری بازتر می شود.



وی تصریح کرد: برای مثال به شهردار اختیار تصویب و انجام معاملات تا سقف 20 میلیارد ریال در قالب بودجه مصوب شهرداری بدون گرفتن مجوز، داده شده است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در ادامه بیان داشت: همچنین در بحث جذب نیرو به شهردار این اختیار داده شد تا در صورت نیاز اقدام به جذب نیروی قراردادی و پاره وقت در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکتری کند.



وی اضافه کرد: از دیگر اختیارات داده شده این است که شهردار می تواند یک درصد بودجه عمرانی شهرداری را در مورد حوادث غیرمترقبه هزینه و بعد مجوز قانونی آن را اخذ کند.



تصویب نرخ مراکز معاینه فنی قم در سال 91



بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از مصوبات اخیر شورای اسلامی شهر قم اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مصوبات اخیر شورا در خصوص تصویب نرخ ارائه خدمات مراکز معاینه فنی شهر قم در سال 91 برای خودروهای سبک و سنگین بوده است.



وی در این خصوص تصریح کرد: بر این اساس نرخ خدمات معاینه فنی در سال 91 برای خودروهای سبک 100 هزار ریال، خودروهای سبک دوگانه سوز 130 هزار ریال و خودروهای سنگین 202 هزار ریال مصوب شده است.

