پیست اسکی قزوین سال آینده تکمیل می شود

غلامرضا بهشتیان پس از رای گیری مجمع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری فعالیتهای خوبی صورت گرفته و آموزش رایگان در بخش اسکی رشته آلپاین و اسکی استقامت برای همگانی شدن این ورزش از وضعیت خوبی ربرخوردار است و با توجه اصولی به این موضوع تلاش می کنیم در رقابت های کشور بتوانیم خوب ظاهر شویم.



وی افزود: با توحه به اینکه از لحاظ سخت افزاری در استان قزوین امکانات زیادی نداریم احداث این مجموعه در کامان وزرشک که به همت شهرداری قزوین و شهرداری محمدیه و موسسه کاسپین و اداره کل ورزش و جوانان استان در حال احداث است در آینده نزدیک به یک پیست خوب دست پیدا می کنیم و امیدواریم و ورزش مفرح اسکی بتوانیم جایگاه خوبی کسب کنیم.



بهشتیان بیان کرد: مکان یابی پیست اسکی قزوین در کوههای شمالی منطقه درجاده روستای بهرام آباد بالاتر از جاده زرشک که حدود 25 کیلومتر با قزوین فاصله دارد با وجود ارتفاع بلندی در مرکز قزوین مانند قلل شاه البرز و طالقان چون در فصل خاصی است که نیاز ورزشکاران را جوابگو خواهد بود.



به گفته بهشتیان در حال حاضر در هیئت اسکی استان 13 مربی فعالیت می کنند و با داشتن مدرک درجه یک، دو و سه، آموزش ورزشکاران را با جدیت پیگیری می کنند.



رئیس هیئت اسکی استان قزوین یادآورشد: عملیات نصب دستگاه تله سی‌ یژ(بالابر کوهستانی) در طرح مجتمعهای ورزشهای زمستانه‌ مجموعه‌ کامان و زرشک قزوین 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وی یادآورشد: طرح مجتمعهای فروش زمستانه شامل: نصب دستگاه تله سی ‌یژ چهار نفره، رستوران مدرسه اسکی، پیست اسکی، درمانگاه و امکانات رفاهی در مجموعه‌ای به مساحت 800 مترمربع در ایستگاه مبداء، محدوده پژوهشی و مجموعه تجاری، رستوران و پناهگاه در ایستگاه مقصد است.



بهشتیان افزود: طرح منطقه نمونه گردشگری کامان و زرشک از مصوبات سفر هیئت دولت به استان قزوین است که این مجموعه در سطح یک

هزار هکتار پیش‌بینی شده که مرحله اول آن با کاربری مجتمع‌های ورزش‌های زمستانه در محدوده‌ای به وسعت 250 هکتار در دست اجراست.



25 میلیارد ریال هزینه مرحله اول



تاکنون برای آماده‌ سازی مجموعه‌ ورزشی تفریحی کامان و زرشک 25 میلیارد ریال هزینه شده و علاوه بر نصب تله سی ‌یژ، احداث جاده دسترسی حد فاصل ایستگاه مبداء و مقصد به طول چهار کیلومتر، اقدامات لازم برای تامین آب منطقه، برق500 کیلوولت و سایر زیرساخت‌ها برای تکمیل طرح انجام شده است.



طرح گردشگری تفریحی کامان و زرشک با مشارکت و سرمایه ‌گذاری شهرداری قزوین، محمدیه و سازمان همیاری‌های شهرداری‌های استان اجرا می شود.



با توجه به حجم گسترده‌ این پروژه و محدودیت تامین منابع مالی، سایر دستگاه‌های متولی بویژه بخش خصوصی برای اجرا و تکمیل این طرح همکاری بیشتری می توانند داشته باشند.



تاکنون 14 پایه پنج متری تا 16 متری در این منطقه نصب شده که خط کامل رفت و برگشت آن یک هزار و 450 متر با اختلاف ارتفاع 250 متری است.



عملیات اجرایی این پروژه از خرداد ماه امسال آغاز شده و در سال آینده فاز اول مجموعه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.



روستای کامان و زرشک در 22 کیلومتری شمال شهر قزوین در مسیر جاده بهرام آباد قرار دارد.