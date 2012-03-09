داور باید با تدبیر بیشتری سوت می زد/ به اشتباهات فردی بازیکنان خود باختیم

اصغر اکبری در گفتگو با مهر، عصر روز پنج شنبه در پایان بازی با استیل آذین سمنان ضمن بیان اینکه استیل آذین در این دیدار خوب جنگید اظهارداشت: این دیدار تنها بازی بود که به دلیل اشتباهات متعدد فردی بازیکنان پیام در زمین، پرگل باختیم.

وی با بیان اینکه تیم پیام مخابرات فارس، بازیکن گره گشا کم دارد افزود: نقطه قوت این تیم مدافعانش هستند اما از نظر هجومی متاسفانه ضعف داریم.

سرمربی پیام مخابرات فارس با اشاره به اینکه استیل آذین ابزارهای مناسب و تماشاگران با ارزشی دارد افزود: این تیم در فصل آینده باید پنج یا شش بازیکن جدید بگیرد تا سکوهای تماشاگران دیگر خای نماند.

سر مربی تیم استیل آذین سمنان نیز در این بازی به خبرنگار مهر گفت: در این بازی بازیکنان تمام تلاش خود را انجام دادند و به یک پیروزی ارزشمند دست یافتند.

مجتبی حقی پور این بازی را 6 امتیازی برای هر دو تیم خواند و گفت :استیل آذین با حضور کادر فنی جدیدش در بازی های اخیر سبک بازی خود را تغییر داده و تماشاگران باید تحمل کنند تا این سبک جدید در تیم جا بیافتد.

وی با اشره به بازی های اخیر استیل آذین گفت: در سبک جدید بازیکنان هفت تا هشت موقعیت گل در هر بازی ایجاد کرده اند.

حقی پور تنها هدف حال حاضر کادر فنی و بازیکنان استیل آذین را نتیجه گرفتن عنوان کرد.

وی گفت: به نسبت زمانی که کادر فنی جدید در تیم حضور یافته، شاید بازی زیبا انجام ندهیم ولی دنبال نتیجه هستیم.

سرمربی تیم استیل آذین سمنان با اشاره به دیدارهای سخت مقابل تیم های پیام مشهد و پیکان در هفته های آینده گفت: تجربه خوبی داریم و مطمئن باشید در این دیدارها نیز نتیجه قابل قبولی خواهیم گرفت.

تیم استیل آذین سمنان در هفته بیست و دوم لیگ دسته اول باشگاههای کشور در سمنان میزبان پیام مخابرات فارس بود که توانست این تیم را سه بر یک شکست دهد.