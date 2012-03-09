تأخیر در ارائه بودجه ؛افزایش مشکلات معیشتی/لایحه بودجه ناقص است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه بودجه دولت گفت: این مسئله باعث تاخیر در روند بررسی بودجه می‌شود و دشمنان از همین لحظات حساسی که برای تصمیم‌گیری کشور مهم است سوء استفاده می‌کنند.



وی اذعان داشت: مطابق ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون و چگونگی مصرف آن را در بودجه‌های سنواتی درج کند.



عضو فراکسیون روحانیون مجلس ابراز داشت: لایحه بودجه ۱۳۹۱ به غیر از حدود ۳ میلیارد تومان درج شده برای سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، فاقد عدد و رقم دیگری برای اجرای طرح است. به عبارت دیگر، اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه حذف شده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمانی که لایحه بودجه دولت باید ارائه شود کشور دچار تب و تاب اقتصادی می شود که انگار نقطه کانونی تصمیم گیری اقتصادی بهم می‌ریزد و دشمن از این بزنگاه به نفع خود استفاده می‌کند.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ابعاد مالی عملیات دولت در اجرای این قانون باید در بودجه سنواتی معلوم باشد گفت: لایحه دولت در این باره ساکت است که این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی در این زمینه است.



حجت الاسلام بنایی اظهار کرد: نمایندگان ملت انتظار داشتند لایحه‎ای که با تأخیر فراوان تقدیم مجلس شده است، همه جوانب را دارا باشد ولی لایحه بودجه ۹۱ ناقص است.



مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز که بررسی لایحه بودجه را بلافاصله پس از تقدیم آن به مجلس آغاز کرده است در اولین اظهار نظر رسمی خود این لایحه را نیازمند اصلاحات جدی دانسته است.

