قزوین مستعد پرورش استعدادهای ورزشی در شطرنج است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث دانشجو در مراسم افتتاحیه اولین مسابقات بین المللی شطرنج در سالن ورزشی غدیر اظهارداشت: بسیار خوشحالیم که میزبان شطرنج بازان ایران و جهان هستیم و زمینه شکوفایی ورزشکاران استان فراهم خواهد شد.



رئیس هیئت شطرنج استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین با داشتن شخصیت های برجسته و ملی مانند شهید رجایی، بابایی، لشگری و سید آزادگان مرحوم ابوترابی مهد بزرگان علم ودین است ودر فرهنگ سازی نیز پیشرو بوده است.



وی افزود: اسن استان در بخش ورزش نیز استعدادهای زیادی دارد و کسب صدها مدال رنگارنگ در رشته های مختلف بیانگر توان جوانان این منطقه است.



دانشجو بیان کرد: خوشبختانه دولت خدمتگرار توجه ویژه ای به ورزش دارد و این موضوع باعث رشد و شکوفایی رشته های مختلف ورزشی کشور شده و قهرمانان زیادی پرورش یافته اند.



رئیس هیئت شطرنج استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر 30 شطرنج باز ریتینگ دار و 250 شطرنج باز مستمر در استان فعالیت می کنند و امیدواریم با برگزاری رقابتهای بین المللی شاهد استقبال بیشتر جوانان استان از این رشته باشیم.



دانشجو یادآورشد: تاکنون هشت دوره مسابقات شطرنج در استان برگزار شده و همه شهرهای استان نیز دارای هیئت شطرنج شده اند.

اولین دوره مسابقات بین المللی شطرنج استان قزوین یادواره سردار آزادگان سید علی اکبر ابوترابی با حضور فریدون اسکندری رئیس سازمان لیگ شطرنج کشور، منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری قزوین، کیومرث دانشجو رئیس هیئت شطرنج استان، اکبر محمودی رئیس سازمان ورزش و جوانان استان و جمعی از ورزشکاران در سالن ورزشی غدیر قزوین آغاز شد.

