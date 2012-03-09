بلوار بهاران شرقی و غربی کرج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، طرح عمرانی بلوار بهاران شرقی و غربی منطقه 3 کرج شامگاه پنج شنبه با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گشایش یافت.

سردار اکبرشاهی فرمانده انتظامی استان البرز، سید علی آقا زاده شهردار کرج، قادر آشنا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، اعضای شورای اسلامی شهر کرج در این مراسم حضور داشتند.



اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه پنج و میلیارد و 500 میلیو تومان در دو فاز بود که طول این بلوار حدود چهار کیلومتر در چهار لاین است.

با گشایش و اجرای این طرح 13 هزار متر به عرصه فضای سبز منطقه 3 کرج افزوده شده است.