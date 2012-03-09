ایران پرچمدار بیداری اسلامی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی بعد از ظهر پنجشنبه در اولین همایش علمی فرهنگی میقات الرضا(ع) در شهرستان طرقبه افزود: موضوع بقاء متبرکه و توسل و تمسک به آنها برای تشرف مردم از اعمال حسنه و بسیار ارزشمند است.

وی گفت: نقل است حضرت فاطمه(س) با آن مقام شان روزها بر سر قبر عموی پیغمبر حضرت حمزه سید الشهداء مشرف و معتکف می شدند که نشان از تمسک و توجه حجت های خدا به این امر است.

ولایتی ادامه داد: بعد از شهادت امام حسین (ع) شاهد تشویق و ترویج زیارت قبر ایشان هستیم و اولین زائر کربلا بر طبق نظر مورخین جابربن عبدالله انصاری بود و اهمیت زیارت قبور بزرگان، انبیاء، امامان، اولیاء و اوصیاء را نشان می دهد.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری تصریح کرد: ممکن است سئوال شود صرف نظر از تشویق روایات و نقل ها مبانی عقلی زیارت چیست که در جواب باید گفت زیارت فقط یک امر عاطفی نیست بلکه یادآوری خط حق از باطل است.

وی به چندین مقبره از بزرگان شیعه در هند اشاره کرد و افزود: سرکوب بیداری اسلامی به این خاطر است که اگر زیارت پر رونق باشد و مطالعه احوال بزرگان که در راس کارهای آنان مبارزه با ظلم و فساد بوده صورت گیرد و شناخت راه حق ترویج یابد سبب زنده نگه داشتن راه این بزرگواران خواهد شد و استکبار و عوامل آن خواستار این گونه مسائل نیستند.

در این همایش 600 نفر از فرهیختگان و دانشگاهیان کشور و تعدادی از طلاب کشورهای چین، آفریقا، پاکستان و کره جنوبی حضور داشتند و چندین مقاله توسط استادان برگزیده قرائت شد.