تیمها حساب ویژه ای روی استیل آذین باز کرده اند

سمنان - خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فوتبال استیل آذین گفت: تیمهای دسته یک، حساب ویژه ای را روی استیل آذین باز کرده اند و همگی تیمهای لیگ یک، آرایش کاملا تدافعی را مقابل ما می گیرند.