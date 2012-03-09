تیمها حساب ویژه ای روی استیل آذین باز کرده اند

کاظم برجلو در حاشیه برگزاری بازی استیل آذین با پیام مخابرات فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور بیشتر و پرشور تماشاگران سمنانی در بازی های ابتدای فصل استیل آذین گفت: امیدواریم با کسب نتایج بهتر و بردهای پیاپی، دوباره تماشاگران را با استیل آذین آشتی دهیم.
وی تاکید کرد: حضور تماشاگران سمنانی یک نعمت بزرگ برای پیروزی های این تیم است.
بازیکن استیل آذین مهمترین دلیل کاهش تماشاگران را کسر 12 امتیازی فدراسیون جهانی فوتبال عنوان کرد.
برجلو دلیل مهم دیگر کاهش تماشاگران استیل آذین نسبت به ابتدای فصل را برگزاری بازیهای لیگ یک در اواسط هفته بیان کرد.
وی افزود: بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال استیل آذین از مردم سمنان توقع دارند که با تشویق های گرم خود آنها را تا پایان فصل همراهی کنند.
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