به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول موسسات قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به برگزاری آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم در اردیبهشت‌ماه سال آینده بیان کرد: این آزمون هر ساله توسط مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور در سراسر کشور اجرا می‌شود.



حجت الاسلام علی اکبر شفیعی گفت: کسانی که در طول سال از طریق مؤسسات قرآنی و یا به صورت آزاد آموزش دیده‌اند می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.



وی ادامه داد: به قبول شدگان در این آزمون از طرف مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهی نامه داده می‌شود.



برگزاری جشنواره خزان تا بهار با موضوع پیشگیری از اعتیاد



مسئول واحد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به برگزاری جشنواره خزان تا نماز گفت: این جشنواره از 15 تا 25 اسفندماه در بخش‌های مختلف با موضوع و محوریت اعتیاد، پیامد‌ها و پیشگیری در سطح شهر مقدس قم به اجرا گذاشته می‌شود.



علیرضا خلیلی افزود: برنامه‌های آموزشی با سرفصل و محتوای مختلف و با شرایط روز برای دانش آموزان مدارس در مقطع دبیرستان در سه نقطه از شهر شامل مجتمع فرهنگی هنری شهید کلهری، سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و سالن جلسات درمانگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: در برنامه‌های ورزشی این جشنواره با اجرای مسابقات ورزشی در چهار رشته و هر رشته ورزشی 16 تیم در سطح مدارس و برخی محله‌ها برگزار می‌شود و در پایان چهار تیم از هر رشته به مرحله نیمه نهایی و پایانی راه پیدا خواهند کرد.



عضو کمیته و مسئول امور فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در ادامه عنوان کرد: برنامه‌های هنری نیز شامل اجرای 20 نوبت تئا‌تر خیابانی در کنار برنامه‌های آموزشی، فراخوان عکس و کاریکاتور است که در سطح کلیه مقاطع مدارس استان اجرا می‌شود.



وی ابراز داشت: جشنواره فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی خزان تا بهار که در طول 10 روز با همکاری انجمن همیاران مهرآفرین به اجرا گذاشته شده است و در نیمه دوم فروردین ماه 91 با تقدیر از برگزیدگان هر بخش پایان خواهد یافت.



وی در پایان ادامه داد: راهپیمایی نمادین ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی نیز در یکی از روزهای این جشنواره در مسیر خاصی با شعار «همه ما در خطر اعتیاد هستیم» به اجرا گذاشته خواهد شد.



برگزاری نمایش تعزیه فرنگی تا 21 اسفندماه



به همت واحد نمایش حوزه هنری استان قم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، نمایش «تعزیه فرنگی» به نویسندگی و کارگردانی سید صدرا می‌رئی از 11 الی 21 اسفند ماه سال 90 به روی صحنه می‌رود.



نمایش «تعزیه فرنگی» به مشکلات برگزاری تعزیه در دوران حکومت پهلوی و پافشاری مردم بر انجام آن می‌پردازد.

لازم به ذکر است، نمایش «تعزیه فرنگی» به مدت 10 شب، راس ساعت 19 در پلاتو ماه واقع در انتهای خیابان خاکفرج در فرهنگسرای جوان به صورت عمومی اجرا می‌شود.



برگزاری نشست ضرورت مخاطب‌شناسی در ادبیات کودک و نوجوان



نشست تخصصی ضرورت مخاطب‌شناسی در ادبیات کودک و نوجوان با حضور محسن هجری از چهرهای سر‌شناس ادبیات کودک و نوجوان کشور و به همت واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان قم برگزار شد.



در این نشست که با حضور داستان نویسان فعال استان قم همراه بود، محسن هجری به لزوم توجه به مخاطب و آثار خلق شده برای کودکان و نوجوانان پرداخت و با نگاهی به آثار خلق شده پس از انقلاب اسلامی، جایگاه مخاطب کودک و نوجوان در آن را مورد بررسی قرار داد.

