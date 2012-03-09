گردهمایی مسئولان کانونهای فرهنگی هنری مساجد قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم عصر پنج شنبه در گردهمایی مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قم که در سالن همایش مرکزبین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با بیان اینکه مسجد جای مقدسی است که تنها افراد علاقمند و عاشق نسبت به انجام فعالیت‌های فرهنگی اهتمام دارند افزود: مسجد جایگاه انبیاء و اولیای الهی است که در قرآن کریم نیز 28 بار نام مسجد ذکر شده است و خداوند نیز مالکیت مسجد را از آن خود دانسته اشت.



حجت الاسلام سعید روحانی با بیان اینکه امام راحل به مساجد عنایت ویژه‌ای داشتند افزود: فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز در راستای جذب بیشتر جوانان و نوجوانان به مسجد است و‌‌ همان فرمایش امام راحل(ره) در خصوص آباد کردن مساجد را دنبال می‌کند.



وی افزود: مسجد جایگاه زمزمه با معبود است که این کار کرد باید در برنامه‌های مساجد لحاظ شود.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قم با بیان اینکه مسجد جایگاهی است که انسان را از خاک به افلاک می‌رساند اظهار داشت: برنامه‌هایی که در مساجد اجرا می‌شود باید به گونه‌ای باشد که بعد از چند سال روحیه جوانان و نوجوانان خدایی‌تر شود.



وی تشکیلاتی کردن کار در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را از برنامه‌های دبیرخانه کانون مساجد در قم برشمرد و افزود: ایجاد چارت سازمانی در مدیرت کانون‌ها، امضای دو نوبت تفاهم نامه با کانون‌های مساجد، افزایش نظارت و ارزیابی، بالا بردن سطح کیفی کانون‌ها و همچنین توجه ویژه به امر آموزش از جمله برنامه‌هایی است که در راستای تشکیلاتی کردن فعالیت‌های کانون‌ها دنبال می‌شود.



در پایان این مراسم نیز از فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم تجلیل شد.

