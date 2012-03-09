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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۶

نیکزاد عنوان کرد؛

تبریک وزیر کشور به مشارکت پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد

تبریک وزیر کشور به مشارکت پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تبریک وزیر کشور به مردم استان به جهت مشارکت پرشور در انتخابات 12 اسفند، گفت: باید از حضور آگاهانه مردم در انتخابات برای تکرار در انتخاباتهای آینده مراقبت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در شورای اداری استان که به منظور تقدیر از مشارکت 88 درصدی مردم و تجلیل از دست اندرکاران و مسئولین اجرایی استان برگزار شد، افزود: در این انتخابات کهگیلویه و بویراحمد رتبه برتر کشور را کسب کرد و باید به جمعیت 700 هزار نفری این استان تبریک گفت.

وی اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس در کشور ادبیات دشمن که تهدید ‌و ارعاب بود را عوض کرد و حماسه‌ای که مردم این استان در انتخابات خلق کردند، بی‌نظیر بود و این را لطف پروردگار می‌دانیم.

استاندار گفت: اکنون دیگر رقابت انتخاباتی نداریم و آن‌چه را که باید اکنون میدان رقابت بدانیم، خدمت‌گذاری و سبقت گرفتن از یکدیگر در خدمت رسانی و ساختن استان است.

وی تصریح کرد: پس از پشت سر گذاشتن انتخابات شمیم خوش رفاقت و همدلی به مشام می‌رسد و نباید اجازه دهیم با رسوخ تفرقه و جدایی این دستاورد مبارک در استان ما منزوی شده و حاشیه‌ها جای متن را بگیرند.

نیکزاد ضمن تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه استان و به ویژه شبکه استانی دنا، گفت: این مجموعه در انتخابات به خوبی درخشیدند و از این به بعد نیز هر چه درباره این انتخابات بنویسند، بگویند و نمایش دهند، تکراری نخواهد بود چرا که بزرگی این حماسه با هیچ زبان و قلمی قابل بیان نیست.

تبریک تلفنی وزیر کشور به مردم کهگیلویه و بویراحمد

وی اظهار داشت: وزیر کشور در تماسی تلفنی این موفقیت بزرگ را به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد تبریک گفت و تاکید کرد سلام گرم و صمیمانه و دعای خیر من را به مردم عزیز این استان برسان و به آنها بگویید در ولایتمداری و عشق به آرمان‌های نظام  و صیانت از خون شهدا رتبه نخست را کسب کردید.

نیکزاد با بیان اینکه همه کسانی که تنور انتخابات این استان را گرم نگه داشتند از منتخبین مردم و سایر نامزدهای انتخاباتی همه سربازان، دلسوزان نظام و خدمتگزاران مردم و جمهوری اسلامی هستند، افزود: دست یکایک مردم این استان را می‌بوسم و به خدمت‌گزار بودن آ‌نها افتخار می‌کنم.

استاندار گفت: کاندیداها نیز به نوبه خود با در نظر گرفتن مصالح عالیه نظام و استان با چشم باز و بصیرت در انتخابات حضور یافتند و بهانه به دست بدخواهان ندادند.

به گزارش خبرنگار مهر، کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت بیش از 88 درصدی در انتخابات مجلس نهم، رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرد.

کد مطلب 1555313

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