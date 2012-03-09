تبریک وزیر کشور به مشارکت پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در شورای اداری استان که به منظور تقدیر از مشارکت 88 درصدی مردم و تجلیل از دست اندرکاران و مسئولین اجرایی استان برگزار شد، افزود: در این انتخابات کهگیلویه و بویراحمد رتبه برتر کشور را کسب کرد و باید به جمعیت 700 هزار نفری این استان تبریک گفت.

وی اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس در کشور ادبیات دشمن که تهدید ‌و ارعاب بود را عوض کرد و حماسه‌ای که مردم این استان در انتخابات خلق کردند، بی‌نظیر بود و این را لطف پروردگار می‌دانیم.

استاندار گفت: اکنون دیگر رقابت انتخاباتی نداریم و آن‌چه را که باید اکنون میدان رقابت بدانیم، خدمت‌گذاری و سبقت گرفتن از یکدیگر در خدمت رسانی و ساختن استان است.

وی تصریح کرد: پس از پشت سر گذاشتن انتخابات شمیم خوش رفاقت و همدلی به مشام می‌رسد و نباید اجازه دهیم با رسوخ تفرقه و جدایی این دستاورد مبارک در استان ما منزوی شده و حاشیه‌ها جای متن را بگیرند.

نیکزاد ضمن تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه استان و به ویژه شبکه استانی دنا، گفت: این مجموعه در انتخابات به خوبی درخشیدند و از این به بعد نیز هر چه درباره این انتخابات بنویسند، بگویند و نمایش دهند، تکراری نخواهد بود چرا که بزرگی این حماسه با هیچ زبان و قلمی قابل بیان نیست.

تبریک تلفنی وزیر کشور به مردم کهگیلویه و بویراحمد

وی اظهار داشت: وزیر کشور در تماسی تلفنی این موفقیت بزرگ را به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد تبریک گفت و تاکید کرد سلام گرم و صمیمانه و دعای خیر من را به مردم عزیز این استان برسان و به آنها بگویید در ولایتمداری و عشق به آرمان‌های نظام و صیانت از خون شهدا رتبه نخست را کسب کردید.

نیکزاد با بیان اینکه همه کسانی که تنور انتخابات این استان را گرم نگه داشتند از منتخبین مردم و سایر نامزدهای انتخاباتی همه سربازان، دلسوزان نظام و خدمتگزاران مردم و جمهوری اسلامی هستند، افزود: دست یکایک مردم این استان را می‌بوسم و به خدمت‌گزار بودن آ‌نها افتخار می‌کنم.

استاندار گفت: کاندیداها نیز به نوبه خود با در نظر گرفتن مصالح عالیه نظام و استان با چشم باز و بصیرت در انتخابات حضور یافتند و بهانه به دست بدخواهان ندادند.

به گزارش خبرنگار مهر، کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت بیش از 88 درصدی در انتخابات مجلس نهم، رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرد.