10 کاتارو به مرحله سوم اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز پنجشنبه در سالن شهید کبکانیان تهران به برگزار شد و طی آن 10 کاتارو در بخش انفرادی راهی مرحله سوم شدند. طبق برنامه قرار است مرحله سوم این مسابقات 24 فروردین ماه برگزار شود، مشخص شود.

رقابتهای پنجشنبه در دو بخش کاتای تیمی و انفرادی و در رده های سنی مختلف برگزار شد که در کاتا 14 و 15 سال امیررضا سجادیان از مرکزی با7/37 امتیاز و عباس حیاتی فر از کرمان با 6/37 امتیاز، در کات 16 و 17 سال امیرعلی زنجانی از تهران با7/47 امتیاز و هژیر دانش از کردستان با 2/72 امتیاز، در کاتا زیر 21 سال سعید اروج زاده از البرز با 8/44 امتیاز و علیرضا ابوالحسنی از کرمان 3/44 امتیاز ، در کاتا بزرگسالان فرید حقیقی از تهران با 8/45 امتیاز ، محسن اشرفی از گلستان با 6/45 امتیاز و مرتضی حسن زاده از تهران با 5/45 امتیاز به مرحله سوم رقابتهای انتخابی راه پیدا کردند.

همچنین در کاتای تیمی 14 تا 17 سال تیم های اصفهان 9/43 امتیاز و کرمان 6/43 امتیاز و در کاتای تیمی بزرگسالان کرمان 6/44 امتیاز به همراه اصفهان راهی مرحله بعد شدند.