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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

انتخابی تیم ملی کاراته/

10 کاتارو به مرحله سوم اردوی تیم ملی دعوت شدند

10 کاتارو به مرحله سوم اردوی تیم ملی دعوت شدند

مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در بخش کاتا روز گذشته برگزار شد و در نهایت چهره های برتر به مرحله سوم راه پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز پنجشنبه در سالن شهید کبکانیان تهران به برگزار شد و طی آن 10 کاتارو در بخش انفرادی راهی مرحله سوم شدند. طبق برنامه قرار است مرحله سوم این مسابقات 24 فروردین ماه  برگزار شود، مشخص شود.

رقابتهای پنجشنبه در دو بخش کاتای تیمی و انفرادی و در رده های سنی مختلف برگزار شد که در کاتا 14 و 15 سال  امیررضا سجادیان از مرکزی با7/37  امتیاز و عباس حیاتی فر از کرمان با 6/37  امتیاز، در کات 16 و 17 سال  امیرعلی زنجانی از تهران با7/47 امتیاز و هژیر دانش از کردستان با 2/72 امتیاز، در کاتا زیر 21 سال  سعید اروج زاده از البرز با 8/44 امتیاز و  علیرضا ابوالحسنی از کرمان 3/44 امتیاز ، در کاتا بزرگسالان  فرید حقیقی از تهران با 8/45 امتیاز ، محسن اشرفی از گلستان با 6/45 امتیاز و  مرتضی حسن زاده از تهران با 5/45 امتیاز به مرحله سوم رقابتهای انتخابی راه پیدا کردند.
 
همچنین در کاتای تیمی 14 تا 17 سال تیم های  اصفهان 9/43 امتیاز و  کرمان 6/43 امتیاز و در کاتای  تیمی بزرگسالان  کرمان 6/44 امتیاز به همراه اصفهان راهی مرحله بعد شدند.
 
این نفرات و تیم ها 24 فروردین ماه به همراه  نفراتی که پیش از این موفق به کسب مقام اول و دوم  رقابتهای قهرمانی کشور در تبریز و همچنین  نفرات ملی پوش حاضر در مسابقات قاره ای و جهانی  سال 2011 در مرحله سوم مبارزه کرده و بهترین ها به اردوی تیم ملی راه پیدا خواهند کرد.
کد مطلب 1555324

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