شهرداری اراک مقابل پیکان تعصب تیمی نداشت

علی حنطه در گفتگو با خبرنگار مهر پس از تساوی 2-2 مقابل تیم صدر جدولی پیکان تهران بیان داشت: تیم شهرداری اراک جای بازیکنان بی غیرت و بی تعصب نیست و باید تمامی بازیکنان دست به دست یکدیگر برای برای پیروزی تیم خود تلاش کنند.

وی بیان داشت: پس از زدن گل نخست دیدار توسط بازیکنان شهرداری، متاسفانه تیم برای حفظ نتیجه به عقب کشید و راه را برای حضور گسترده تر و خیمه سنگین پیکان تهران بر دروازه شهرداری اراک باز کرد تا بالاخره در نیمه دوم در مدت کوتاهی دو گل از حریف دریافت کنیم.

سرمربی شهرداری اراک اظهار کرد: با تغییر سیستم به چهار- سه- سه، افزایش یک فوروارد به تیم و به زمین آمدن مسعود حق جو، تیم شهرداری از شکست نجات یافت و در دقیقه 82 گل تساوی را وارد دروازه پیکان کرد.

وی نبود سرمربی بالای سر تیم را از جمله دلایل نتیجه تساوی در دیدار امروز دانست و اضافه کرد: داور چهارم در مورد اخراج من از کنار زمین سختگیرانه برخورد کرد و می شد با تذکر این مساله را حل کرد.

حنطه، دلیل ناراحتی ها و اعتراضات شدید خود به بازیکنان تیم را عقب کشیدن آنان به سمت دروازه خودی و نبود انگیزه، تعصب، شجاعت و غیرت برای حفظ برتری و افزایش گل هاعنوان کرد.

وی گفت: اگر واقع بین باشیم، هم اکنون شهرداری اراک از شانس کمی برای صعود به لیگ برتر برخوردار است و باید مسوولین تیم با برنامه ریزی طولانی و بدون خرج و مخارج بیهوده و بازیکنان گرانقیمت، تنها با زمانبندی صحیح و استفاده بهینه از منابع برای حضوری قدرتمند در سال آینده و حضور در لیگ برتر حاضر شوند.

سرمربی شهرداری اراک تاکید کرد: تجربه نشان داده است که سرمایه گذاری های کلان و کوتاه مدت در فوتبال جوابگو نیست و باید از هم اکنون نسبت به تعیین قرارداد با مربی در سال آینده، تمدید بازیکنان مثمر ثمر و جذب بازیکنان باانگیزه، متعصب و در عین حال ارزان قیمت اقدام کرد.

وی بیان داشت: اگر سال آینده هدایت تیم شهرداری اراک را بر عهده داشته باشم نیمی از افرادی که هم اکنون در تیم وجود دارند را کنار گذاشته و به جای آنان بازیکنانی که بتوانند نتیجه را عوض کنند با قراردادی دو ساله به تیم تزریق می کنم.

با این باخت تغییر محسوسی در جدول هفت تیم نخست لیگ دسته یک رخد نداد و شهرداری اراک همچنان در نیمه جدول بر ردیف هفتم تکیه زده است.