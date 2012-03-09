یداله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه متوسط نرخ تخم‌مرغ در تهران 5 هزار و 500 تومان است، گفت: عرضه هر شانه تخم‌مرغ با نرخی بالاتر از 6 هزار تومان در تهران ممنوع است.

رئیس سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان تهران افزود: بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هر شانه تخم‌مرغ به صورت فله 4700 تومان و به صورت بسته‌بندی شده 5 هزار تومان در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به فروش می‌رسد.

وی تصریح کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا هم اکنون 3800 تومان عرضه می‌شود،‌ ضمن اینکه هر کیلوگرم مرغ گرم در میدان بهمن نیز 3700 تومان به فروش می‌رسد.

به گفته صادقی، مرغ منجمد نیز هر کیلوگرم 3050 تا 3100 تومان در حال عرضه است و هیچ محدودیتی در عرضه این اقلام نیست، چراکه ذخایر در حال آزادسازی است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.