راهیابی 44 کاراته کا به اردوی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان کاراته که پس از کسب مجوز حضور در مسابقات جهانی با انگیزه بیشتری تمرین می کنند روز گذشته در سالن شهید افراسیابی تهران در مرحله دوم رقابتهای انتخابی به روی تاتامی رفتند.

در پایان این مسابقات که در دو بخش کاتا(تیمی و انفرادی) و کومیته انفرادی برگزار شد، 44 کاراته کا موفق به کسب مجوز حضور در اردوی آماده سازی شدند.

نفرات دعوت شده عبارتند از:

کاتای انفرادی نوجوانان: 1- آرزو نعمتی (خوزستان)،2- درنا حیدری (تهران)،

کاتای انفرادی جوانان: 1- کوثر سعیدی زاده (خوزستان) ،2- مائده نصیری (تهران)

کاتای تیمی جوانان: 1- پریسا رحمانی، مائده نصیری و مهدیه شکوری (تهران)2- رویا اکرمی، لیلا خانی و حدیث لشگری (تهران)



کومیته 16 و 17 سال:

53- کیلوگرم:1- بهنوش محمدی (تهران)2- بیان اسدی (همدان)

48- کیلوگرم:1- سپیده صادقی (اصفهان)2- عاطفه عظیمی (اصفهان)

59- کیلوگرم:1- مهتاب اسماعیلی (گیلان)2- فروزان بوسعیدی (اصفهان)

59+ کیلوگرم:1- نفیسه گلشنی (تهران)2- یاسمین یوسفی (تهران)

کاتای انفرادی بزرگسالان:1- مهسا افسانه (تهران) 2- سمیرا ذاکری

کاتای تیمی بزرگسالان:1- مهسا افسانه، نجمه قاضی زاده و الناز تقی پور (تهران)2- تیم خواهران خیری (شقایق خیری، نیلوفر خیری و زهره خیری)



کومیته بزرگسالان:

50- کیلوگرم:1- سحر کرجی (یزد)2- نسرین دوستی (تهران)

51- کیلوگرم:1- لیلا بهرامی (فارس)2- فاطمه چالاکی (مازندران)

61- کیلوگرم:1- سمیرا ملکی پور (کرمانشاه)2- آلاله صعودی (گیلان)

68- کیلوگرم:1- پگاه زنگنه (کرمانشاه)2- زهرا مرادی(لرستان)

68+ کیلوگرم:1- حمیده عباسعلی (تهران)2- الهه رضا زاده (کرمان)



رده سنی 14 تا 15 سال:

46- کیلوگرم:1- فائزه محمدی (مازندران)2- سمیه تکمار (هرمزگان)

54- کیلوگرم:1- زهرا پروانه (گیلان)2- زهرا برزگر (مازندران)

54+ کیلو گرم:1-مهسا قربانی(ایلام)2- نجمه اسدزاده(فارس)

رده سنی زیر 21 سال:

53- کیلوگرم:1- فاطمه قلعه نوعی (مرکزی)2- شیما آل سعدی (فارس)

60- کیلوگرم:1- مرجان میدانی2- ندا دلدار

60+ کیلوگرم:1- طراوت خاکسار (تهران)2- محدثه آقایی (کرمانشاه)