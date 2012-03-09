برگزاری اجلاس گفتگوی اسلام ومسیحیت/تاکید سخنرانان برگفتگوی بین ادیان

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، این اجلاس روز پنجشنبه با حضور تعدادی از شخصیت های علمی ، مذهبی و دانشگاهی مسلمان و مسیحی ، دانشجویان از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دانشگاه دلاسال مهمترین دانشگاه این کشوردر حوزه های دینی برگزار شد.

ابتدا معاون دانشگاه ضمن خیر مقدم ، برگزاری دورچهارم گفتگوی اسلام و مسیحیت تحت عنوان دین و بیداری را افتخاری بزرگ دانست و گفت : برگزاری این اجلاس گام بسیار مثبتی است برای درک ، فهم و همکاری با یکدیگر و فرصتی است که شناخت بهتری به دست آوریم .

دکتر برنارد افزود: بین ملت ها صلح برقرار نمی شود تا بین ادیان همکاری و صلح نباشد و بین ادیان همکاری نخواهد بود اگر گفتگو نباشد.

سفیرایران هم طی سخنانی با اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس در دانشگاه دلاسال به عنوان یکی از شناخته شده ترین دانشگاه ها و تشکر از رایزنی فرهنگی و مسئولان دانشگاه ، گفت : برای این نشست ، موضوع بسیار مهمی در نظر گرفته شده که توجه به اینکه امروز جهان به دنبال یافتن راه حل برای مشکلات و نابسامانی های خود است بسیار با اهمیت است .

علی اصغرمحمدی افزود: وقایعی همچون وال استریت ، جنبش های بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه این پاسخ را ارائه می دهد که همگی به دنبال یافتن راه حل مشکلات از طریق بازگشت به تفکرات و اموزه های دینی هستند همان تحولی که 33 سال قبل در ایران به وقوع پیوست و امروز شاهد همان رویکرد و توجه به دین در برخی از کشورها هستیم .

وی در ادامه ضمن تشریح جایگاه گفتگوی بین ادیان و مذاهب در جمهوری اسلامی ایران و نقش ایران در ایجاد صلح و ثبات جهانی به برخی از رویکردها و سیاست های کشورمان اشاره و اظهار امیدواری کرد که ایران و فیلیپین بتوانند با گفتگوها و برنامه های مختلف همانند این نشست ، نقش بهتری را در موضوع گفتگوی بین ادیان ایفا نمایند .

سپس رایزن فرهنگی کشورمان درسخنانی گفت :‌ ادیان الهی، آئین‌های معنوی و پیام‌آورانش در پی رسالت هدایت و آگاهی‌بخشی، همواره کاروان بشری را از آغاز حیات دینی و معنوی خود تاکنون به مقصد سعادت و تعالی رهنمون کرده‌اند.

دیو سالار افزود: هنگامی که آدمی فاقد فلسفه و اندیشه حیات‌بخش و اسیر در گرداب خرافه بود یا زمانی که از توسعه و تمدن چیزی نمی‌دانست یا به هنگامه‌ای که از فرهنگ متعالی و پیشرو بهره‌ای نداشت این ادیان و آئین‌های الهی بودند که به او روح حیات شایسته و وجدان بیداری‌ اعطاء نمودند و انسان در سایه درون مایه‌های معنوی و وحیانی توانست بر قله‌های رفیع دانش و معرفت، فرهنگ و تمدن قرار گیرد.

وی گفت : جامعه امروز باوجود تمامی پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌های خود هنوز مرهون روح حیات‌بخش و بیداری‌آفرین و عمق معنایی تعالیم و آموزه‌های ادیان الهی و فلسفه آئین‌های معنوی است.

وی در ادامه افزود: توجه وتأمل در نقش ادیان، آئین¬ها و فرهنگ¬ها در جنبش¬های معاصر جهان همواره موضوعی است که صاحبنظران و اندیشمندان دینی با آن روبرو هستند، هر چند که باید تصریح کرد آنچه بشر امروز از آگاهی و بیداری معنوی بهره دارد رهین آموزه‌هائی است که جامعه بشری میراث‌دار آن بوده و از سه حقیقت به هم پیوسته یعنی مجموعه تعالیم ادیان و آئین‌های الهی، پیام‌آوران و رهبران دینی آئینی و مسئولیت‌شناسی پیروان حقیقی آن ادیان بزرگ متشکل شده است.

رایزن فرهنگی کشورمان با ارائه برخی از آیات قرانی و تاکید بر گفتگو و همکاری ، به موضوع جایگاه دین در جوامع بشری پرداخت و ضمن رد این نظریه که امروز نقش دین در زندگی بشری کمرنگ گردیده ، گفت :‌ بیش از پیش دین در زندگی بشر درحال نقش‌آفرینی است و نمونه آن را می‌توان در منطقه آسیا و در خاورمیانه مشاهده کردکه گرایش به دین و آموزه‌های دینی توانست بیداری را آن هم به تعبیر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران از نوع اسلامی برای غلبه بر تفکرات استبدادی در برخی از این کشورها فراهم آورد و امروز شاهدیم که ملت ها خواستار برقراری حکومتی مبتنی بر دین و اخلاق و رعایت حقوق مردم در تمامی ارکان حکومتی هستند نظیر آنچه 33 سال قبل در ایران به وقوع پیوست. در تمامی این حرکت‌ها نقش رهبران در توجه افکار عمومی به جایگاه دین و اندیشه‌های دینی بسیار چشمگیر است.

معاون سفارت ایتالیا در فیلیپین و رابط کلیسای کاتولیک فیلیپین و رم هم طی سخنانی با تاکید بر اهمیت سخنان سفیر جمهوری اسلامی ایران ، به نقش و جایگاه گفتگوی میان ادیان اشاره کرد و گفت : توجه به ادیان و تنوع دیدگاه ها در میان انان باید مورد توجه قرار گیرد .

الفونزو تاگلیافری افزود: باید به یاد داشته باشیم که برخی از اختلافات میان ادیان ناشی از نگاه سیاسی و نه مذهبی و ادیانی است و باید تفاوت ها را بشناسیم و برای ان راه حل بیابیم تا در واقع شاهد بروز اختلافات و یا برخورد تمدن ها وفرهنگ ها نباشیم.

مدیرکل گفتگوی بین ادیان و نماینده کنفرانس کاتولیک های فیلیپین هم در این نشست با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در صلح و ثبات منطقه ای و جهانی ، همکاری و تفاهم میان ادیان را با اهمیت توصیف کرد.

دکتر رئ یس اظهار امیدواری کرد این نشست ها بتواند عامل رشد و توسه معنویت و تفاهم میان همه ادیان و مذاهب گردد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس کالج بین المللی المصطفی (ص) هم با ارائه مقاله ای تحت عنوان "‌نقش دین در بیداری بشریت "به تشریح دید گاه اسلام در این زمینه و به ویژه از نگاه قران پرداخت .

وی ضمن تقسیم بیداری ازدیدگاه قرآن به بیداری دینی ، بیداری اجتماعی – سیاسی و بیداری فرهنگی به تشریح جداگانه و ارائه نمونه های قرانی پرداخت که بسیار مورد استقبال قرار گرفت .

پدرریچارد بااوبااو از شخصیت های دینی و عضو کنفرانس کاتولیک های فیلیپین هم درسخنانی تحت عنوان "تبیین عوامل معنویت و بیداری " با اشاره به فضای شدید پیشرفت اطلاعات در جامعه امروز و اظهار تاسف از اینکه آنچه امروز در انتهای توجه نگاه داشته شده همانا دین ، معنویت و خداست .

وی تصریح کرد توجه به دین می تواند بسیاری از مشکلات امروز را حل و فصل نماید.

دکتر"ساگامابانینگ " رئیس قضایی انتخابات فیلیپین هم به عنوان سخنران مسلمان ، مقاله خود را تحت عنوان " اهمیت و استراتژی گفتگوی میان ادیان " ارائه کرد و در بخشی از آن خواستار توجه وزارت اموزش فیلیپین در ایجاد کرسی و واحد درسی گفتگو میان ادیان گردید.

دکتر دومینگورئیس دانشکده مذهب و دین دانشگاه دلاسال هم طی سخنانی مبنی بر ضرورت نهادینه کردن گفتگوی میان ادیان در همه اقشار و توسعه این مهم تاکید کرد.

دکتر سوادی استاد کالج بین المللی المصطفی (ص) هم با مقاله ای تحت عنوان " دین و پرورش عقل انسان " به جایگاه عقل در تفکر دینی و نقش پیامبران و رهبران دینی در ارتقاء سطح تفکر ، اندیشه و دیدگاه بشر پرداخت.

خانم دکتر کاستیلو استاد دانشگاه دلاسال هم طی سخنانی به نقش و اهمیت دین در ایجاد تفکر ، اندیشه و صلح و ثبات پرداخت.

در این برنامه همچنین با حضور تعدادی از شخصیت ها از ترجمه تاگالوگ و چاپ همزمان با انگلیسی و تلفظ عربی دهای کمیل چاپ رایزنی فرهنگی به همراه توضیحات لازم رونمایی شد.

پخش نماهنگی در ارتباط با ایران امروز ، پخش تصاویری تحت عنوان " ادیان درایران " ،‌برپایی نمایشگاهی از فعالیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران از جمله دیگر بخش های این اجلاس بوده است.

