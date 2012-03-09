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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

شورای آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل شد

شورای آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای ضرورت گسترش آموزش های مجازی در این دانشگاه، تشکیل این شورا را ابلاغ و اعضای آن را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به موجب این ابلاغ معاونین آموزشی دانشکده ها، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، مدیر گروه انفورماتیک پزشکی، مدیر امورآموزشی اداره کل آموزش، مدیر آموزش مداوم دانشگاه ،مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشگاه، به عنوان اعضای شورای آموزش مجازی دانشگاه تعیین شدند.

بر اساس حکم ریاست دانشگاه، مسئول واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان دبیر این شورا تعیین شده است.

ماموریت این شورا سیاستگزاری، برنامه ریزی و پایش در زمینه ارایه آموزش های مجازی در دانشگاه با چهار هدف اساسی ایجاد رشته های مجازی از رشته­ های موجود و تعریف رشته­ های جدید، ارایه تک­ درس­ها و نیمسال­ های مجازی، تولید محتوا، بسترسازی و آماده­ سازی زیرساخت­ها است.

کد مطلب 1555341

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