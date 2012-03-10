دانشگاههای علوم پزشکی در روزهای 27 و 28 اسفند دایر هستند

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعطیلات رسمی ملاک اصلی تعیین تقویم آموزشی است بنابراین در صورت تعطیل نبودن روزهای پایانی سال، دانشگاههای علوم پزشکی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی درباره تعطیلی روزهای 27 و 28 اسفندماه برای دانشگاههای علوم پزشکی خاطرنشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل متفاوت بودن نوع خدمات آموزشی، درمانی و تحقیقاتی که در آن ارائه می شود در روزهای غیرتعطیل دایر هستند که این موضوع درباره روز 27 و 28 اسفند نیز صادق است.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر حسین نادری منش - معاونت آموزشی وزارت علوم نیز در گفتگو با مهر، با اشاره به زمان پایان کلاسهای آموزشی دانشگاه ها در سال 90 گفته بود: در کل بر اساس قانون در صورتی که زمان برگزاری کلاسهای آموزشی دانشگاه ها در روزهای پایانی سال با تعطیلات رسمی کشور منطبق نباشد، تا روز 28 اسفند روز آموزشی محسوب می شود.