آغاز پخش برنامه آموزش مدام پزشکان عمومی در شبکه آموزش سیما از امشب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیر مازیار نیائی - مشاور آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اعلام این خبر افزود: دانشگاه با همکاری شبکه آموزش سیما برای تولید 96 برنامه تفاهم نامه منعقد کرده است که 81 برنامه ضبط آن انجام شده است.

وی افزود: سؤالات مربوطه نیز در سایت آموزش دانشگاه قرار گرفته و علاوه بر آن تالار گفتگو برای پزشکان جهت آموزش در سایت آموزشی دانشگاه ایجاد شده است.

نیائی گفت: بیش از 2 سال است که برنامه‌های مجازی باز‌آموزی برای پزشکان در سایت آموزش دانشگاه ارائه می‌شود و مشمولان می توانند از طریق ایمیل سامانه مدیریت آموزش این دانشگاه به تبادل سوالات خود بپردازند.

مشاور آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خاطرنشان کرد: در مراحل اولیه، چنین برنامه‌های آموزشی مدون برای پزشکان عمومی که در مناطق دور دست قرار دارند در نظر گرفته شده و در مرحله بعدی با توجه به تجربیات و اصلاح برنامه‌های گذشته در نظر داریم تا چنین برنامه‌های آموزش مدون برای دیگر گروه‌های پزشکی تهیه شود.

به گزارش مهر، بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور، به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور(پزشک ، دندانپزشک ، دکتر داروساز، دکترای حرفه ای و متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام کند.