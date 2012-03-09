آغاز فرصت بررسی مدارک داوطلبان کنکور دستیاری سال91 از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه متقاضیان شرکت در سی نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی می توانند نتایج بررسی مدارک اولیه خود را از تاریخ 20 تا23 اسفند در سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir مشاهده کنند.

کلیه افرادی که طبق بررسی انجام شده دارای نقص مدارک جهت شرکت در آزمون هستند باید در مهلت زمانی 20 تا 23 اسفند 90 از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و ورود به پرونده شخصی خود با درج کد رهگیری نسبت به رفع نقص و تکمیل مدارک ارسالی اقدام کنند و و مدارک را در قسمت «سایر» Upload کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، عدم تکمیل مدارک در مهلت تعیین شده به منزله انصراف از شرکت در آزمون خواهد بود.

در این مرحله از بررسی مدارک افراد متقاضی شرکت در آزمون، مستندات مربوط به سهمیه های درخواستی داوطلبان مورد بررسی قرار نگرفته است.

به گزارش مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین ماه سال 91 در 18 شهر و 26 رشته برگزار می شود و بیش از 14 هزار نفر در این آزمون شرکت می کنند.