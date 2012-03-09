شکست صدرنشینان لیگ برتر و پیروزی نمایندگان اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی در لیسبون با یک گل مغلوب اسپورتینگ لیسبون شد و منچستریونایتد دیگر نماینده انگلیس در اولدترافورد با نتیجه 3 بر 2 مغلوب اتلتیک بیلبائو شد تا رکورد ناکامی های این تیم در رقابتهای اروپایی همچنان ادامه داشته باشد.

در دیگر بازی ها آلکمار 2 بر صفر اودینزه را از پیش رو برداشت، والنسیا 4 بر 2 از سد آیندهوون گذشت و اتلتیکومادرید هم با نتیجه 3 بر یک بشیکتاش را شکست داد. نتایج کاملا رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* توئنته هلند یک – شالکه آلمان صفر

گل: لوک دی یانگ (61)

اخراج: ژوئل ماتیپ (60) از شالکه

* اتلتیکومادرید اسپانیا 3 – بشیکتاش ترکیه یک

گل‌‎ها: ادواردو سالویو (24، 27)، آدریان آلوارز (37) برای اتلتیکو و سیمائو سابروسا (53) برای بشیکتاش

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک – منچسترسیتی انگلیس صفر

گل: ژاندو (51)

* متالیست خارکیف اوکراین صفر – المپیاکوس یونان یک

گل: دیوید فاستر (50)

اخراج: ادمار آپارسیدو

* آلکمار هلند 2 – اودینزه ایتالیا صفر

گل‌ها: مارتن مارتنز (63)، اریک فالکنبرگ (84)

* استاندارد لیژ بلژیک 2 – هانوفر آلمان 2

گل‌ها: یونی بوینس (27)، محمد چیته (30) برای استاندارد و لارس استیندل (22، پنالتی)، مام بیرام دیوف (56)

* والنسیا اسپانیا 4 – آیندهوون هلند 2

گل‌ها: ویکتور روییز (11)، روبرتو سولدادو (12، 43)، پابلو پیاتی (56) برای والنسیا و اولا تویوونن (83)، جورجینیو وینالدوم (90)

* منچستریونایتد انگلیس 2 – اتلتیک بیلبائو اسپانیا 3

گل‌ها: وین رونی (22، 91 پنالتی) برای یونایتد و فرناندو یورنته (44)، اسکار دی مارکوس (72)، ایکر مونیان (90) برای بیلبائو