شکست صدرنشینان لیگ برتر و پیروزی نمایندگان اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی در لیسبون با یک گل مغلوب اسپورتینگ لیسبون شد و منچستریونایتد دیگر نماینده انگلیس در اولدترافورد با نتیجه 3 بر 2 مغلوب اتلتیک بیلبائو شد تا رکورد ناکامی های این تیم در رقابتهای اروپایی همچنان ادامه داشته باشد.
در دیگر بازی ها آلکمار 2 بر صفر اودینزه را از پیش رو برداشت، والنسیا 4 بر 2 از سد آیندهوون گذشت و اتلتیکومادرید هم با نتیجه 3 بر یک بشیکتاش را شکست داد. نتایج کاملا رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:
* توئنته هلند یک – شالکه آلمان صفر
گل: لوک دی یانگ (61)
اخراج: ژوئل ماتیپ (60) از شالکه
* اتلتیکومادرید اسپانیا 3 – بشیکتاش ترکیه یک
گلها: ادواردو سالویو (24، 27)، آدریان آلوارز (37) برای اتلتیکو و سیمائو سابروسا (53) برای بشیکتاش
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک – منچسترسیتی انگلیس صفر
گل: ژاندو (51)
* متالیست خارکیف اوکراین صفر – المپیاکوس یونان یک
گل: دیوید فاستر (50)
اخراج: ادمار آپارسیدو
* آلکمار هلند 2 – اودینزه ایتالیا صفر
گلها: مارتن مارتنز (63)، اریک فالکنبرگ (84)
* استاندارد لیژ بلژیک 2 – هانوفر آلمان 2
گلها: یونی بوینس (27)، محمد چیته (30) برای استاندارد و لارس استیندل (22، پنالتی)، مام بیرام دیوف (56)
* والنسیا اسپانیا 4 – آیندهوون هلند 2
گلها: ویکتور روییز (11)، روبرتو سولدادو (12، 43)، پابلو پیاتی (56) برای والنسیا و اولا تویوونن (83)، جورجینیو وینالدوم (90)
* منچستریونایتد انگلیس 2 – اتلتیک بیلبائو اسپانیا 3
گلها: وین رونی (22، 91 پنالتی) برای یونایتد و فرناندو یورنته (44)، اسکار دی مارکوس (72)، ایکر مونیان (90) برای بیلبائو
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