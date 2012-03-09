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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۰

عالمی در گفتگو با مهر:

430 دانش آموز مازنی در مسابقات قرآنی سمپاد شرکت کردند

430 دانش آموز مازنی در مسابقات قرآنی سمپاد شرکت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی مدارس سمپاد مازندران گفت: 430 دانش آموز استان در مسابقات قرآنی سمپاد شرکت کردند.

اکبر عالمی در گفتگو با حبرنگار مهر اظهار داشت: بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور 430 دانش آموز مراکز سمپاد استان برگزار شد.

وی بیان داشت: این مسابقات در چهار رشته حفظ قرآن کریم ، حفظ ویژه ، قرائت و معارف قرآن کریم در بین دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه برگزار شد.

وی اظهار داشت: بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم به میزبانی مرکز شهید بهشتی قائم شهر در مرکز تربیت معلم این شهرستان (ویژه پسران) و دختران به میزبانی مرکز فرزانگان ناحیه دو ساری در تربیت معلم برگزار شد.

عالمی با بیان اینکه سهمیه مازندران جهت شرکت در مسابقات کشوری 128 نفر است افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این دوره از مسابقات از 17 مرکز سماد دخترانه و پسرانه در سطح استان شرکت کردند.

وی اظهار داشت: بیست و یکمین دوره سراسری مسابقات قرآن کریم مراکز سمپاد در سه مرحله شامل مدرسه، استان و کشوری برگزار می شود.

مسئول نمایندگی مدارس سمپاد مازندران افزود: این مسابقات، با هدف تشویق دانش‌آموزان نخبه به فراگیری علوم قرآنی، ایجاد زمینه‌ ای سالم برای رقابت دانش‌آموزان برتر سراسر کشور در حوزه قرآن کریم،‌ ارتقای سطح قرآنی دانش‌آموزان، تلفیقی بین علم و دین و انس بیشتر دانش‌آموزان با قرآن کریم برگزار می‌ شود.

کد مطلب 1555350

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