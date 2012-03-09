جزئیات آیین نامه جدید استخدام هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی

دکتر محمدعلی محققی - معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته وزارت بهداشت نهایی شده است و اکنون در شورای سیاستگذاری مراحل تصویب خود را می گذراند.

وی افزود: این آیین نامه پس از تصویب نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود و ملاک عمل دانشگاهها برای مقررات اداری و استخدامی خواهد بود.

محققی خاطرنشان کرد: امیدواریم این آیین نامه در سال 90 نهایی شود اما در غیر این صورت در روزهای ابتدایی سال 91 به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت در 123 ماده و 74 تبصره تهیه شده است و شاغلین خدمات آموزشی – پژوهشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به امر فعالیت های هفت گانه می پردازند، را اعضای هیات علمی مؤسسات مورد نظر محسوب می کند.

مراتب علمی اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی در حیطه آموزشی (آموزشی- پژوهشی) شامل مربی آموزشیار، مربی،

استادیار، دانشیار، استاد و در حیطه پژوهشی شامل مربی پژوهش، استادیار پژوهش، دانشیار پژوهش و استاد پژوهش است.

بر اساس موادی از این آیین نامه عضو هیات علمی تمام وقت جغرافیائی فردی است که به طور تمام وقت کامل و 54 ساعت در هفته در اختیار مؤسسه است و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد. همچنین عضو هیات علمی تمام وقت (غیر تمام وقت جغرافیائی) فردی است که هفته ای چهل ساعت طبق برنامه تنظیمی مؤسسه خدمت می کند و عضو هیات علمی نیمه وقت فردی است که هفته ای بیست ساعت طبق برنامه تنظیمی مؤسسه خدمت می کند.

بر اساس ماده 12 آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی در بدو استخدام به صورت پیمانی و از طریق فراخوان است و مدت

قرارداد تا 3 سال قابل تمدید است.

بر اساس ماده 16 شرایط عمومی ورود به خدمت شامل الف ) تابعیت جمهوری اسلامی ایران، تبصره : در صورت نیاز موسسه به کارگیری اتباع سایر کشورها پس از طی مراحل قانونی بلامانع است.، ب ) انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی (برای آقایان)، ج ) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت جزایی مؤثر، د )عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، ه ) تائید صلاحیت عمومی (اخلاقی) توسط هیأت جذب استاد مطابق ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و و ) نداشتن سن بیش از 35 سال در بدو استخدام جهت احراز مرتبه مربی و 45 سال جهت مرتبه استادیاری

و بالاتر است.

همچنین مستخدمین استخدام کشوری و بطور کلی مستخدمین غیر هیات علمی نیز برای ورود به خدمت به صورت

عضویت هیات علمی تابع ضوابط و مقررات این آئین نامه هستند و به کار گیری اعضای هیات علمی اخراجی موسسات ممنوع است.

بر اساس ماده 105 این آیین نامه، تعداد واحد موظف برای اعضای هیات علمی آموزشی که وظایف مدیریت به عهده ندارند 10 تا 17 واحد و ساعت موظف تدریس در هفته آنها بر اساس مراتب دانشگاهی است. مربی آموزشیار 17 ساعت، مربی 16 ساعت، استادیار 14 ساعت، دانشیار 12 ساعت و استاد 10 ساعت موظف به تدریس در هفته هستند.

همچنین میزان تعداد واحد موظف اعضای هیات علمی پژوهشی بر اساس مراتب علمی و سمت اجرایی شامل مربی پژوهش 9 واحد، استادیار پژوهش 8 واحد، دانشیار پژوهش 7 واحد، استاد پژوهش 6 واحد است.

بر اساس ماده 109 آیین نامه هر گاه رئیس مؤسسه از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای هیات علمی مؤسسه برای اجرای وظایف آموزشی و یا پژوهشی مطلع شود کمیسیونی مرکب از سه استادی که صلاحیت رسیدگی در مورد

کارهای آموزشی و پژوهشی وی را دارند تشکیل خواهد داد، تا در این زمینه تحقیق به عمل آورند و گزارش کاملی

به رئیس موسسه ارائه دهند.

تشکیل و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت و یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد رئیس مؤسسه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه مؤسسه و در مؤسسه های فاقد هیات ممیزه به هیات ممیزه مرکزی ارجاع می کند.

چنانچه هیأت ممیزه پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات لازم از او، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت عضو را محرز دانست به خدمت او به عنوان عضوهیأت علمی خاتمه داده و به یکی از روشهای اعلام شده با وی رفتار می شود.

بر اساس این روشها، با پیشنهاد هیأت ممیزه و تائید رئیس موسسه عضو هیأت علمی را می توان به کادر درمانی تبدیل وضعیت کرد، در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را دارا نباشد، بازخرید می شود و در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود.

بر اساس ماده 110 آیین نامه، مؤسسه می تواند از بین اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته یا افراد غیر عضو هیات علمی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند و همچنین از وجود استادان، دانشیاران، استادیاران و مربیان مؤسسه های دیگر با

موافقت کتبی مؤسسه متبوع برای تدریس،تحقیق و تالیف استفاده کند.