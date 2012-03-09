  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۳

مهدی نیا در گفتگو با مهر:

720 هنرجوی مازنی کار و دانش در آزمون عملی شرکت کردند

720 هنرجوی مازنی کار و دانش در آزمون عملی شرکت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزشهای فنی و حرفه ای و کار و دانش آموزش و پرورش مازندران گفت: 720 هنرجوی استان در آزمون عملی امسال شرکت کردند.

علیرضا مهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون مرحله عملی استانی دانش آموزان رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای برگزار شد.

وی بیان داشت: 720 هنرجوی شاخه کاردانش در 28 رشته و 530 هنرجوی شاخه فنی وحرفه ای در 29 رشته تحصیلی در 17 اسفند ماه در آزمون مرحله عملی استانی شرکت کردند.

مهدی نیا تصریح کرد: آزمون عملی مرحله استانی شاخه فنی وحرفه ای در سه حوزه و شاخه کاردانش در شش حوزه در سطح شهرستان ساری بصورت متمرکز انجام شد.

وی اظهار داشت:پس از انجام آزمون از هر رشته شش نفر در شاخه فنی وحرفه ای و چهار نفر در شاخه کاردانش به مرحله کشوری راه یافته که دوم اردیبهشت ماه سال آینده در آزمون مرحله کشوری شرکت خواهند کرد.

رئیس اداره آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش مازندران افزود: نفرات برتر معرفی شده مرحله استانی از بین 13 هزار و 660 نفر از هنرجویان پایه سوم هنرستان های استان از طریق آزمون های مختلف (هنرستانی - شهرستانی) انتخاب شدند.

کد مطلب 1555353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها