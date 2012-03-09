تجاری سازی فناوری پروژه پایانی دوره مهندسی فناوری ارشد

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر که دوره مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی امسال برای نخستین بار در 16 رشته محل دانشجو می پذیرد، اضافه کرد: ساختار رشته های مورد پذیرش متفاوت است و افرادی که به عنوان دانشجو در این دوره ها می توانند پذیرش شوند داوطلبانی هستند که علاوه بر شرایطی که در دفترچه ثبت نام اعلام شده است، از محیط کار وارد این رشته ها خواهند شد.

وی گفت: لازمه پذیرش در دوره مهندسی فناوری ارشد این است که فرد متقاضی، 3 سال را در محیط کار مربوط به رشته مورد نظر به منظور آشنایی با مسائل و مشکلات آن شغل و رشته مرتبطش، سپری کرده باشد. هنگامی که در دوره مذکور پذیرش می شود یک سری پروژه ها برای این دانشجو تعریف خواهد شد که متناسب با محیط کار پیشین وی به شمار می آید.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشجو در این دوره حداکثر 10 تا 12 واحد درسی را سپری می کند سپس در یک دوره 20 واحدی، اقدام به اجرای پروژه گروهی می کند تا به پروژه اصلی دست یابد.

برزویی با بیان اینکه در پروژه اصلی این دسته از دانشجویان، پایان نامه تعریف نشده است، ادامه داد: فرد پس از اتمام پایان دوره باید در یکی از حوزه ها اقدام به بازسازی فناوری معکوس (بازسازی فناوری تولید شده در کشوری دیگر)، ارتقا فناوری، تجاری سازی فناوری یا طراحی فناوری جدید کند.

این مقام مسئول در دانشگاه جامع علمی کاربردی، افزود: در واقع افراد از محیط کار وارد این دوره ها می شوند و دوباره به محیط کار باز می گردند که مدت زمان آن دو و نیم تا سه سال است. همچنین آموزش این دانشجویان در دو بخش مرکز مجری با گذراندن 10 تا 12 واحد درسی دانش پایه رشته و در محیط کار با استاد راهنماهای محیط کار صورت می گیرد.

وی در ادامه به دستگاههای متقاضی از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، برخی حوزه های صنعت، حوزه ذغال سنگ اشاره کرد که به صورت جدی متقاضی دوره مهندسی فناوری ارشد هستند.

به گزارش مهر، ثبت نام در آزمون دوره مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی از 16 اسفندماه آغاز شد و تا سه شنبه 23 اسفندماه ادامه دارد.