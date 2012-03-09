یاد شهدای دانشجوی آمل گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که در یک فضای روحانی و معنوی خاص در مجتمع فرهنگی و هنری ولی عصر(عج) برگزار شد، خانواده های شهدای دانشجو و مسئولان ادارات و نهادهای اجرایی شهرستان آمل حضور داشتند.



رئیس اداره آموزش و پرورش آمل شامگاه پنجشنبه در این مراسم گفت: هدف از برپایی یادواره شهدای دانشجو احترام به خون شهدا بوده که با برگزاری این گونه یادواره ها به دشمنان می گوییم که تلاش های آنها نمی تواند ما را از ادامه راه امام (ره) و شهدا حتی برای لحظه ای غافل کند.



اکبر لطفی، جایگاه شهدا را در راس امور جامعه دانست و خانواده های شهدا را تداعی کننده یاد آنها اعلام کرد و ارج و احترام گذاشتن به بازماندگان آنها را یک وظیفه همگانی خواند.



وی افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا موجب می‌شود که راه خود را گم نکنیم و فراموش نکنیم که شهدای‌مان خون خود را در دفاع از وطن، امام و گوش دادن به فرامین ولی فقیه فدا کردند.



رئیس اداره آموزش و پرورش آمل ادامه داد: عزت، سرافرازی و پیشرفت همه جانبه امروز کشور ما مرهون خون پاک و مطهر شهیدان است.



لطفی افزود: در حال حاضر ایران اسلامی امن‌ ترین و پیشرو ترین کشور دنیا بوده و این مهم به برکت نثار خون شهدا و ایثارگری‌های آنان محقق شده است.



وی، با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران، اعلام کرد: تهدیدات اخیری که آمریکا علیه ایران اسلامی عنوان کرده است، طبیعتاً بخشی از آن جنگ‌ روانی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در دستور کار خود قرار داده بود و این موضوع برای ملت ایران تازگی ندارد.



رئیس اداره آموزش وپرورش آمل با بیان اینکه بدون شک حفظ اصول و انسجام ملی و پایبندی به ارزشهایی که به آنها اعتقاد داریم، قوی‌ ترین مانع در برابر تهدیدات دشمنان است، بیان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی همواره در مقابل منافع همه مستکبران جهان ایستادگی کرده و خواهد کرد.



























