کاروان پیاده از آمل عازم کربلای معلی شد

مسئول اعزام این کاروان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کاروان با 40 نفر از بسیجیان شهرستان آمل پیاده از این شهرستان عازم کشور عراق خواهند شد.



حجت الاسلام کمیل نزاکتی افزود: این کاروان قبل از عزیمت خود پس از حرکت در سطح شهر آمل، در گلزارشهدای امام زاده ابراهیم ( ع) حضور یافتند و از مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.



وی ادامه داد: این کاروان در مسیر خود در این سفر معنوی بارگاه ملکوتی امام راحل را زیارت خواهند کرد.



نزاکتی، زمان سفر این کاروان در رسیدن به اماکن مقدسه عراق را بیش از یک ماه اعلام کرد و گفت: این کاروان پیاده از مرز مهران وارد خاک کشور عراق خواهند شد.



مسئول این کاروان ادامه داد: طول مسیر پیش بینی شده بیش از هزار و500 کیلومتر از آمل تا کربلای معلی بوده و اعضای گروه در هر24 ساعت حدود 40 کیلومتر را پیاده طی خواهند کرد.



وی این اقدام کاروان پیاده بسیجیان آملی را تحت عنوان عاشقان حسینی و بیعت با رهبری بیان کرد و افزود: این هشتمین سفری است که کاروان پیاده از این شهرستان به عتبات عالیات اعزام می شوند.



در مراسم بدرقه این کاروان جمعی از مردم و مسئولان شهرستان آمل حضور داشتند.

