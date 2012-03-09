داوران جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز در ایران معرفی شدند

علی رضا پاک بین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاهین هوشمند، محمد علی ولی زاده و بهمن جلالی به عنوان اعضای هیئت انتخاب نخستین جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز در ایران آثار دریافتی از هنرمندان کشور به دبیرخانه جشنواره را جهت حضور در مرحله نهایی انتخاب می کنند.

وی افزود: استاد جواد علیزاده، محمدعلی خلجی و شاهین هوشمند داوری مرحله نهایی این جشنواره را بر عهده دارند.

ناظر فنی جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز درایران اظهار داشت: تاکنون بیش از 400 اثر از هنرمندان کشور در دبیرخانه جشنواره مستقر در حوزه هنری مازندران دریافت شده است.

وی افزود: مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز درایران، بیست و پنجم اسفند در آمفی تئاتر حوزه هنری مازندران برگزار خواهد شد.

نخستین جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز در ایران به ابتکار حوزه هنری و مشارکت استانداری مازندران در ساری برگزار می شود.