مردم دشمنان را تحقیر کردند/نمایش اوج بزرگی و عظمت

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی شامگاه پنج شنبه در جلسه موثرین شهرستان شاهرود در تالار شقایقهای دانشگاه صنعتی این شهرستان، افزود: دشمنان که بعد از فتنه سال 88 سرمایه گذاری کرده بودند تا دیگر انتخابات در ایران آنچنان گیرایی نداشته باشد و بر طبل ناامیدی می کوفتند دیدند که این ملت، ملت کاملا پسندیده و برگزیده ای است و شرایط زمان و منطقه ای و بین المللی را درک می کند و محوریتش رهبری بزرگوار انقلاب و نظام است.

وی اظهار داشت: مردم ایران شاید دلخوری هایی از امثال ما مسئولان داشته باشند، ولی در اصل صیانت و پشتیبانی از آرمانهای امام(ره) و انقلاب و حضورشان در صحنه هیچگاه تاثیر نخواهد گذاشت و این را به خوبی نشان دادند.

نماینده منتخب مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در انتخابات مجلس نهم گفت: در این انتخابات فضا بسیار سنگین بود و دشمن چقدر برای عدم حضور مردم سرمایه گذاری کرده بود اما واقعا مردم اوج بزرگی و عظمت خودشان را نشان دادند.



جلالی بیان داشت: آنچه در وصیت نامه امام (ره) آمده بود که این مردم از مردم زمان پیامبر بزرگوار والاتر و بالاتر هستند کاملا تفسیر شده است و ما می توانیم آن را ببینیم.

وی اظهار داشت: از حضور کاندیداهای بزرگوار صمیمانه سپاسگزاریم که آبروی خودشان را کف دستشان گذاشتند و در عرصه انتخابات حضور یافته و صحنه انتخابات را گرم کردند.

جلالی خطاب به کاندیداهای رقیب خود گفت: بیایید در کنار یکدیگر قرار بگیریم اگر خالصانه برنامه و ایده داشتید که به مردم خدمت کنید آغوش ما باز و دست ما به سوی شما دراز است که با اخوت، برادری و همدلی پیش برویم.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس گفت: شاهرود این امتیاز را دارد که نماینده خودش را برای چهارمین بار انتخاب کرده است و سایر شهرستانهای استان سمنان نماینده های خودشان را تغییر دادند بنابراین چرخ توسعه شهرستان ما از همین روز رو به حرکت است.



