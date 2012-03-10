طبیعت چهارمحال و بختیاری منتظر مسافران است/ زیبایی لاله های واژگون

به گزارش خبرنگار مهر، جاذبه های اکوتوریسی هر منطقه بهانه‌ای برای مهمان شدن گردشگران به این مناطق جذاب است.

در این میان استان چهارمحال و بختیاری در عین وسعت کم خود، مناطق بکر و دست نخورده‌ای دارد که گردشگران را با مهربانی میزبان است.

در آستانه عید نوروز این استان هر لحظه زیباتر می شود، رویش گیاهان بهاری در کنار آب شدن برفها یکی از زیبایی های خارق العاده ای است که در حال حاضر در این استان در حال به وجود آمدن است.

نگاهی گذرا به برخی از جاذبه های گردشگری چهار محال و بختیاری داریم که هر کدام ویژگیهای خاصی و زیبایی خاصی برای مسافران نوروزی خواهد داشت.

تالاب بین المللی چغاخور

تالاب بین‌المللی و زیبای چغاخور با مساحتی حدود دو هزار و 300 هکتار در دامنه ارتفاعات "برآفتاب" و "کلار" (با سه هزار و 830 متر ارتفاع) در نزدیکی شهر "بلداجی" واقع شده است.

فضای وسیع و هوای لطیف و چشم‌اندازهای بدیع همراه با آواز و پرواز پرندگان مهاجر و بومی، این تالاب را در ردیف یکی از کانونهای مهم جذب گردشگری در استان قرار داده است.

ویژگی منحصر به فرد تالاب را می توان منکعس کردن طبیعت زیبای اطراف در آینه تالاب دانست و هر کسی که به این منطقه مسافرت کند از مشاهده این منطقه لذت می برد و این تالاب یکی از زیباترین تالابهای جهان است.

چشمه دیمه

چشمه دیمه، سرچشمه اصلی زاینده رود و یکی از بزرگترین چشمه های های کشور است و در مجاورت روستای دیمه واقع شده است.

آب این چشمه از گواراترین آبهای جهان است و خواص درمانی نیز دارد.

مناظر زیبا و چشمگیر و فضاسازی‌های اطراف چشمه، این مکان را در ردیف زیباترین گردشگاه‌های شهرستان کوهرنگ قرار داده است.

اکنون جوشش آب دراین چشمه با حجم زیاد و زلالی آب از زیبایی های خیر کننده این چشمه است.

وجود جلبکهای سبز در این چشمه یکی از زیبایی های منحصر به فردی است که این چشمه را دیدنی تر کرده است.





معدنی بودن و معروفیت آب این چشمه موجب شده که مسافرانی که به دیدن روستا و چشمه دیمه می آیند با خود آب این چشمه را به سوغات ببرند.

دشت لاله‌های واژگون

این دشت در 12 کیلومتری "چلگرد" و در نزدیکی روستای "بنواستکی" از توابع شهرستان کوهرنگ واقع شده است.

وسعت زیاد پوشش گیاهی بسیار زیبا و ارزشمند، لاله‌های واژگون در دو نوع قرمز و زرد و نیز نزدیکی به دیگر جاذبه‌های قطب سیاحتی کوهرنگ از این منطقه تفرجگاه بسیار مناسبی ساخته است.

دشت لاله های واژگون در بسیاری از نقاط کشور رویش دارد اما رویش در سطحی محدود است اما دشت لاله های وژگون این استان که سرآمد تمام دشت لاله های واژگون کشور و جهان است و وسعت زیاد این منطقه( سه هزار و 400 هکتار) با هیچ جای کشور قابل مقایسه نیست.

منطقه حفاظت شده تنگ صیاد فرخشهر

این منطقه 21هزار و 600 هکتار مساحت دارد و پارک ملی "تنگ صیاد" را با وسعتی معادل پنج هزار و 400 هکتار در دل خود جای داده است.

تنگ صیاد به واسطه دارا بودن تپه ماهور های متعدد زیستگاه مناسبی جهت گونه قوچ و میش است.

کوهستانهای جنوبی منطقه صخره‌های صعب‌العبور دارد که جمعیت قابل توجهی از پلنگ، کل و بز در آن زندگی می‌کنند.

از دیگر جانوران منطقه می توان گرگ، روباه، شغال، کفتار و پرندگانی همچون کبک دری، کبک چیل، تیهور و عقاب را نام برد.



کمربند سبز حاشیه زاینده رود

تمامی مسیر حاشیه زاینده رود در استان چهار محال و بختیاری دارای مناظر زیبا و چشم نواز است که از ترکیب رودخانه، باغ‌های سرسبز دوطرف جاده و هوای پاک بوجود آمده است.

این مسیر بدلیل وجود مجموعه‌های تفریحی در محل پل "زمانخان" شرایط اقلیمی مساعد در حدود 9ماه از سال و دسترسی نزدیک به مرکز استان و شهرهای استان اصفهان همیشه مورد توجه گردشگران بوده است.

در انتهای این مسیر سد و دریاچه زاینده رود وجود دارد که به نوبه خود زیباست. در این مسیر زاینده رود هنوز از مناطق صنعتی عبور نکرده و رنگ آبی و تمیز آب همراه با هوای مطبوع و باغ‌های سرسبز اطراف آن بسیار دلپذیر است.



حاشیه رود کارون

سرشاخه‌های متعدد رود کارون در قلمروهای غربی و جنوب غربی استان شامل لردگان، خانمیرزا، فلارد، جنوب بازفت و جنوب شهرستان اردل جریان دارند.

این منطقه عناصر ارزشمند گردشگری‌ای همچون آب و هوای مناسب و دلپذیر در اکثر فصول سال، نزدیکی و دسترسی مناسب به خوزستان از طریق جاده‌های آسفالته و وجود جنگل‌های متراکم بلوط در حواشی مسیرهای اصلی دارد.



این رودخانه از دره‌های شگفت‌انگیزی عبور می‌کند و در ترکیب جریان رود، جنگل‌های بلوط و کوه مناظر بدیعی را عرضه می‌کند.

از جمله بهترین این مناظر را در مسیر جاده شهرکرد- خوزستان در روستای دوپلان می توان مشاهده کرد.



آبشار تونل کوهرنگ

این آبشار از سرازیر شدن آب تونل اول کوهرنگ به ‌وجود آمده است.

این تونل برای انتقال آب چشمه کوهرنگ و دیگر چشمه‌های اطراف به زاینده رود در سال 1332 در منطقه کوهرنگ، جایی که اکنون شهر توریستی چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ قرار دارد، ایجاد شده است.

آبشار این تونل و فضاهای بسیار زیبای اطراف آن مناظر بسیار زیبایی را برای هر ببننده‌ای ایجاد کرده است.

منطقه گردشگری زمانخان

منطقه گردشگری زمانخان در کنار شهر سامان واقع شده است و این محل به واسطه داشتن پل تاریخی زمانخان و درختان بلند و قدیمی در حاشیه زاینده رود به عنوان شلوغترین منطفه توریستی استان چهار محال و بختیاری شهرت دارد.

پل زمانخان سامان چهار محال و بختیاری یکی از بناهای تاریخی و مشهور این استان و کشور است.

این پل یکی از بناهای با ارزش و قدیمی، استان چهار محال و بختیاری است که دارای دو دهانه و 30متر طول است و بر روی سه پایه سنگی طبیعی بنا شده و در 29 کیلومتری شمال شهرکرد قرار دارد.

در ادوار گذشته ایلات و عشایر بختیاری از روی پل تردد می کردند، این پل به دست یکی از روسای عشایر به نام زمانخان احداث شده است.

ارزش تاریخی این پل بسیار بالاست که موجب شده این منطقه شلوغترین منطقه توریستی چهار محال و بختیاری باشد و سالانه هزاران مسافر برای بازدید ازاین پل به استان چهارمحال و بختیاری می آیند.

آبشار شیخ عیخان

آبشار شیخ عیخان یکی از مناطق بکر و دیدنی شهرستان کوهرنگ است در فصلهای مختلف سال دارای زیباییهای خاص خود است.

این آبشار در کنار روستای شیخ علیخان قرار دارد.





آبشار شیخ علی خان واقع در 88 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که این آبشار و دشت و تپه های اطراف آن یکی از مکان های زیبا و دیدنی این استان به شمار می آید.

آبشار شیخ علیخان یکی از جاذبه های زیبای شهرستان کوهرنگ محسوب می شود که به علت ضعف در معرفی این پتانسیل گردشگری برای بسیاری از مردم ناشناخته مانده است.

آبشار شیخ علیخان در فصل بهار و تابستان زیبایی خاص خود را دارد و هم اکنون در فصل زمستان و در آستانه فصل بهار در حال تبدیل شدن به یک جاذبه زیبای طبیعی است.

این زیبایی ها لحظه به لحظه با نزدیک شدن به بهار و گرمی هوا و رویش گیاهان بیشتر می شود.