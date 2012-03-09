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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

شیخی در گفتگو با مهر:

23 هزار گلستانی به عتبات عالیات اعزام شدند

23 هزار گلستانی به عتبات عالیات اعزام شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرحج و زیارت گلستان گفت: امسال حدود 23 هزار نفر از استان به عتبات عالیات اعزام شدند.

مهدی شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد دو هزار و 700 نفر با پروازهای هوایی و 20 هزار نفر بصورت زمینی به عتبات عالیات سفر کرده اند.

وی اظهار داشت: سال گذشته نیز حدود 34 هزار نفر از استان به عتبات عالیت مشرف شده اند.

وی عنوان کرد: انتظار می رود افراد با دفاتر غیرمجاز همکاری نکنند و برای اعزام به دفاتر مجاز مراجعه کنند.

شیخی بیان داشت: به دلیل نبود امنیت افراد در سفر با دفاتر غیرمجاز دچار مشکل خواهند شد.

مدیرحج و زیارت گلستان گفت: سال آینده حدود 20 هزار نفر از استان به حج و عمره اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1555393

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