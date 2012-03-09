حادثه باشکوه 12 اسفندماه 90 برگ زرینی بر صحیفه انقلاب افزود

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری‌قیداری شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه آماده هرگونه ارائه مشاوره به منخبین مجلس نهم از استان زنجان ااست افزود: نمایندگان جدید و منتخب مردم پس از آسیب‌شناسی و اصلاح کاستی‌های اقدامات نمایندگان گذشته باید ادامه‌دهنده راه آنها باشند.

وی ادامه داد: با ادامه راه نمایندگان قبلی، نهال کاشته شده دوباره کاشته نمی‌شود، زیرا این کار به طور یقین چیزی جز بی‌ثمری نخواهد داشت.

نصیری قیداری افزود: وظیفه نمایندگان مردم در خانه ملت است که تجربه خود طی ادوار گذشته را در طبق اخلاص گذاشته و برای پیشرفت منطقه به نمایندگان جدید ارائه دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم ادامه داد: نظر جمعی مردم یک معیار تعیین‌کننده مهم انجام وظایف مسئولان و ملاک تعیین‌کننده موفقیت مسئولان در پست مسئولیتی است.

نصیری‌قیداری با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مردم در خانه ملت برای توسعه استان است افزود: توسعه ابعاد مختلفی دارد که باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در کنار آن مهم‌ترین عامل اثرگذار برای اجرای موفق، اختصاص بودجه است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم با تأکید بر اینکه امسال از لحاظ بودجه‌ای برای استان زنجان سال پرباری بود تأکید کرد: اعداد و ارقام آماری در این خصوص گواه خوبی است که استان زنجان در سال‌جاری و در بین 31 استان، بیشترین درصد افزایش بودجه در حوزه‌های عمرانی و جاری را به خود اختصاص داده و این امر از جمله اقدامات سخت است که مستلزم رایزنی‌های متعدد و مستمر و ارائه طرح‌های منطقی است که امکان‌پذیر شده است.

نصیری قیداری افزود: نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت بر اصل هم‌سویی در مجلس دقت کافی داشته باشند، زیرا طبق تجربه مجلس هشتم که در آن علاوه بر سطح کیفی عالی نمایندگان به لحاظ تجربه و تخصص افراد که ترکیب خوبی داشت به لحاظ عملکرد و دفاع از حقوق و منافع استان این 5 نماینده باهم هم‌سو و هم‌رأی بودند.

وی ادامه داد: هم‌سویی، عقلانیت، بزرگ‌منشی و بهره‌مندی از تجربه گذشتگان، مهم‌ترین عامل ارتقاء استان خواهد بود که در همین راستا در پیگیری بسیاری از طرح‌های عمرانی مجلس هفتم توانستیم به نتایج قابل قبولی در استان دست پیدا کنیم که نمونه بارز آن پیگری عملیات سدهای نیمه‌تمام استان از جمله سد مشمپا بود که علاوه بر رونق استان در اشتغال‌زایی نیز تأثیر به‌سزایی داشت.

نصیری قیداری گفت: در زمینه آموزش و تحقیقات نیز مطالعه و کلنگ‌زنی شهرک دانشگاهی از اقدامات ارزنده بود که حتماً دوستان باید بر پیگری و اتمام آن اهتمام ویژه داشته باشند، زیرا زنجان با توجه به پتانسیل‌های موجود، توانایی خوبی در جذب و پرورش دانشجویان نمونه را دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، گفت: اعتبارات تخصیص یافته امسال استان زنجان در حوزه های مختلف نسبت به سال های گذشته بسیار چشمگیر و بی سابقه است.



نصیری قیداری افزود: طی چهار سال گذشته اقدامات متعددی برای رشد و پویایی این استان انجام گرفته که افزایش اعتیارات استانی در سال جاری از رویداد های مهم و از عوامل تاثیر گذار ذر تسریع بسیاری از پروژه های عمرانی است.



وی، ایجاد شهرک دانشگاهی را ازاقدامات تاثیرگذار برای توسعه بیشتر مراکز علمی و تحقیقاتی در این استان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با کارهای انجام گرفته احداث و ایجاد مراکز دانشگاهی با هدف کاهش مهاجرت جوانان برای تحصیصل به پایتخت و صرفه هزینه های هنگفت در شهرک دانشگاهی انجام می گیرد.



نصیری قیداری افتتاح محور تهم- چورزق را از فعالیت نمایندگان استان برای تسریع در اجرای عملیاتی آن عنوان کرد و گفت: احداث این محور پس از 18 سال وقفه و با همت مسوولان استانی در مدت زمان کوتاهی به پایان رسید.



نصیری قیداری،به تعریض جاده زنجان،طارم -سرخه دیزج اشاره کرد و افزود: فاز نخست این پروژه به به اتمام رسیده و فاز سوم و چهارم نیز پیشرفت 80 درصدی دارد و مطالعات فاز دوم نیز در حال اجراست.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم افزود: ایجاد پژوهشکده اقلیم در دانشگاه علوم پایه زنجان و احداث مونوریل شهری از دیگر اقدامات نمایندگان این استان برای توسعه رویه رشد استان است.



نصیری‌قیداری با بیان اینکه در خصوص پیگیری معدن انگوران به قدری از مسئولان مربوطه انتقاد کردیم و به دیوان محاسبات رفتیم، ولی علی‌رغم همه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب و دلخواه نرسیدیم، افزود: از دیگر اقدامات، افتتاح مسیر 50 کیلومتری درام ـ چورزق بود که نزدیک به 18 سال به طول انجامیده بود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی رشته دندان‌پزشکی و رشته دکترای بیو تکنولوژی در دانشگاه علوم‌پزشکی نیز از اقدامات علمی صورت گرفته در مجلس هشتم بود.

وی با بیان اینکه اعتقاد به ارائه لیست بلند بالا از عملکردم را ندارم، گفت: با توجه به وضعیت بحرانی اشتغال ارائه لیست بلند بالا از عملکرد قطعاً دلنشین نخواهد بود و مردم هر آنچه را که لازم است می‌بینند.

هفت خوان سرمایه گذاری بخش خصوص در استان زنجان

نصیری‌قیداری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در استان زنجان مورد بی‌مهری واقع می‌شود تاکید کرد: باید با بها دادن به اصل 44 قانون اساسی زمینه فعالیت بخش خصوصی را هموار سازیم، زیرا دولت با جامع‌ترین برنامه‌ها هم نمی‌تواند به تنهایی در ایجاد بستر مناسب اشتغال موفق باشد اگر هفت‌خوان موجود بر سر راه بخش خصوصی در استان زنجان را کم نکنیم و ریل‌گذاری خوبی در این بخش انجام نشود، قطعاً سرمایه‌گذاری در این بخش به بی‌راهه خواهد رفت.

به گفته نصیری قیداری هرچند با تلاش های استاندار زنجان برخی از این هفت خوانها رفع شده ولی با نقطه مطلوب و ایده آل فاصله است.

طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کردم

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با تأکید بر اینکه وی نیز از موافقان سئوال از رئیس‌جمهور است گفت: سئوال از رئیس‌جمهور و وزرا یک حق طبیعی برای نمایندگان مجلش شورای اسلامی است و انجام آن به معنی تضعیف دولت یا رئیس‌جمهور نیست، بلکه این نقد نشان‌دهنده اقتدار نظام مردم‌سالاری است که در آن نمایندگان مردم می‌توانند با فراغ بال، البته در چارچوب قانون و منطقی استیضاح کنند.

عدم شرکت مجددم در انتخابات مجلس موضوع دلیل سیاسی ندارد

نصیری قیداری،همچنین به عدم شرکت مجدد خود در انتخابات مججلس نهم اشاره کرد و گفت: این موضوع دلیل سیاسی ندارد و تدریس در مراکز دانشگاهی را در اولویت برنامه ای خود مبنا قرار داده است.

وی افزود: مجلس هشتم با توجه به حوادث غم‌انگیز این مدت به ویژه فتنه 88 به خوبی در مسیر انقلاب حرکت کرد و توانست عکس‌العمل‌های خوبی را در قبال حوادث از خود نشان دهد.

