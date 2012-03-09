تدوین و اجرای برنامه ویژه آسیب شناسی ازدواج در فرهنگسراهای تهران

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه های مشاوره های ازدواج پیش از این به صورت عمومی برای تمام افراد پیش بینی می شد اما در سال 91 این برنامه ها کیفی تر می شود گفت: برنامه های ما از نظر مخاطب طبقه بندی ودر دوره های پیش، حین و بعد ازدواج تقسیم بندی می شود تا با تخصصی کردن مقوله تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان داشته باشیم.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری تهران در خصوص بودجه اختصاص یافته به بحث اردواج گفت: رقم خاصی برای این منظور تعیین نکردیم اما الویت تمامی برنامه های فرهنگی با محوریت خانواده است.

خوارکیان با بیان اینکه از موضوعات محوری سازمان بحث ازدواج و اسیبهای آن است، افزود: در تمامی فراهنگسرای تهران در سال 91 ازدواج و شرایط تدوام آن بررسی می شود تا آمارهای موجود در بحث از هم پاشیدگی خانواده ها کاهش یابد.

وی اظهار کرد: در تمامی برنامه های سازمان سعی شده است رویکرد خانواده مورد توجه واقع شود.