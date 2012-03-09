دوفصلنامه "درگاه" در نمایشگاه کتاب لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، درگاه عصر پنج شنبه در مراسمی با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، نویسندگان و ناشران این استان رونمایی شد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو فصلنامه درگاه در رابطه با جزئیات این نشریه اظهار داشت: دو فصلنامه درگاه در راستای سیر تکاملی ادبیات معاصر استان لرستان منتشر و توزیع می شود.

عبدالرضا شهبازی با بیان اینکه گستره توزیع این دو فصل نامه جنوب و غرب کشور است، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک این دو فصل نامه به ماهنامه تبدیل شود.

وی تصریح کرد: قرار بر این است که در قالب این دو فص نامه شخصیت های ادبی استان لرستان به کشور معرفی شود.

بنابراین گزارش در نخستین شماه از این دو فصلنامه آثاری از محمد آزرم، ایرج کاظمی، علیمردان عسکری عالم، مرتضی جزایری، هوشنگ رئوف، نصرت الله مسعودی، محمد حنیف و... منتشر شده است.